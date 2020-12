La relación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson ha sido una vorágine de idas y venidas. De hecho, actualmente ninguno de los dos ha confirmado que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, la hermana de Kim Kardashian se ha dejado ver por Boston, ciudad en la que reside el jugador de baloncesto. La estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' fue fotografiada disfrutando de un paseo invernal con su hija True de dos años en esta ciudad en la que reside el jugador de baloncesto. Pero lo que más llamó la atención durante su paseo fue el enorme anillo que lució Khloé en su mano. Un enorme anillo de diamantes que ha hecho saltar todas las alarmas. Y han hecho sonar con más fuerzas los rumores de que Khloé Kardashian y Tristán Thompson podrían estar comprometidos tras su crisis y la deslealtad por parte del jugador de los Celtics.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Khloé Kardashian wears huge diamond ring, sparking engagement rumors https://t.co/SAfopzIU0g pic.twitter.com/GffHlX2fM7 — Page Six (@PageSix) December 23, 2020

El hecho de que la hermana de Kim Kardashian y su hija True se hayan traslado a la ciudad en la que ahora reside la estrella del baloncesto para ayudar al joven a establecerse después de firmar un contrato millonario junto a su nuevo equipo el Boston Celtics hace que los rumores se disparen.

Las campanas de boda entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson suenan con fuerza después de que la pareja se haya reconciliado este verano, después de pasar juntos el encierro del coronavirus, dos años después de que lo pillasen por primera vez siéndole infiel, tal y como se mostró en el reality show familiar.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io