Janira Barm, última pareja conocida del futbolista antes de que éste volviera con Aurah, ha dado a luz al quinto hijo de Jesé.

Aurah Ruiz entró en 'La casa fuerte' con su relación con Jesé Rodríguez en 'stand by' y es que acababa de descubrir una infidelidad del futbolista con una amiga suya. Por eso no ha sido hasta su salida del 'reality' cuando la concursante ha podido reencontrarse con él y hablar de lo sucedido. ¿Cómo están ahora las cosas entre ellos? Ellos mismos han compartido varias imágenes en Instagram que demuestran que han retomado su relación, no solo de pareja, si no familiar.

Jesé ha publicado una imagen en la que aparece Aurah jugando con sus hijos. Aparecen sus hijos mayores, Jesé Jr y Neizan (fruto de su relación con Melody Santana) y Nyan (su hijo en común con Aurah Ruiz).

La propia Aurah ha desvelado en 'MyHyV' que a su salida “lo vi, lo toqué, hablé con él un poco y supe que estaba todo bien. Me quedé tranquila. Me dijo que estaba todo bien, que me quería mucho”. “Él me iba a demostrar que ella se había sentado en un plató para ganar dinero y entrar en un reality, y demostrarme que lo que ella decía era mentira”, ha confesado. Y parece que así está siendo.



A esto le suma que Aurah acaba de enterarse de que Jesé ha vuelto a ser padre con la chica con la que estuvo antes de volver con ella: "Estuvo con ella después de estar conmigo, tuvieron un hijo, lo dejaron y en la cuarentena volvió a quedarse embarazada. Yo no estaba con él mientras que estaban juntos", ha asegurado.

Oriana ha querido aconsejar a Aurah, ya que cree que no lo está haciendo bien: "Te confundes. Mírate al espejo porque tú solita estás haciendo que la gente se ría de ti", le ha dicho. Unas palabras que no le han sentado demasiado bien y a las que se ha sumado Jesús Vázquez.



"El que la hace una vez, la hace muchas. Igual deberías enfadarte con él, no con las chicas con las que lo pueda hacer. Por mucho que tú novio te sea infiel, no puedes entrar a una casa con un palo. Te vas a tu casa con mucha dignidad y al día siguiente le mandas a paseo", le ha aconsejado el presentador. Pero ella ha dejado muy claro que "estoy con quien quiera".



