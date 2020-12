Alejandra Rubio le 'quita' el trabajo a su novio. ¿Estará pensando en dar un giro profesional a su vida?

Sálvame: Belén Esteban aconseja a Alejandra Rubio sobre su futuro profesional. Belén Esteban ha explicado qué piensa sobre el trabajo televisivo de Alejandra Rubio.

Desde que Alejandra Rubio y Álvaro Lobo se dieran una segunda oportunidad, la relación de la pareja parece ir viento en popa. Tanto es así que el DJ ha hecho algo insólito por y para Alejandra. Ha sido en 'Viva la vida', para celebrar la Navidad, donde Lobo ha decidido dar el paso de aparecer en televisión para sorprender a su chica. Todos los colaboradores han recibido emotivos mensajes navideños y ella no iba a ser menos.

Su chico le ha confesado que no ha sido un año fácil para su relación, pero ha sido muy especial y probablemente cuando se han dado cuenta de que están hechos el uno para el otro.

"Hola amor, ya sabes que no soy mucho de hacer estas cosas pero si es por ti y es algo especial me encanta. El 2020 no ha sido un año fácil para nadie, pero para nosotros ha sido muy especial y seguimos aquí mi vida", le ha sorprendido Álvaro. Alejandra, incrédula y con una sonrisa de oreja a oreja, seguía escuchando el mensaje de su chico: "Te amo infinito, incondicional. Eres todo para mi, ya sabes todo lo que somos juntos y mi futuro es contigo, ya lo sabes. Todos los proyectos van increíble y tu eres maravillosa".

Ella no ha podido evitar confesar que no se esperaba, para nada, que su chico hiciera esto, pero se ha mostrado de lo más agradecida y esa sonrisilla de enamorada no hay ya quien se la quite en todo el día. ¡Qué monos!



