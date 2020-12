Cuando parecía que la relación entre Mayka Rivera y Tony Spina iba viento en popa, el programa 'Socialité' ha destapado una deslealtad por parte de una de las dos partes. La

exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado haber tenido un idilio con un famoso mientras estaba con Tony Spina en el programa de María Patiño. La persona en cuestión con la que Mayka ha sido desleal a Tony Spina no es otro que Gonzalo Montoya, también participante de ‘la isla de las tentaciones’ y exconcursante de ‘GH 14’.



La más sorprende ha sido que la que ha confesado esta deslealtad al ex de Makoke ha sido la propia Mayka quien, a través de una llamada telefónica, ha contado todos los detalles de este lío que ha mantenido con Gonzalo Montoya. La murciana, que también fue desleal a su pareja en 'La isla de las tentaciones' ha contado que coincidió con él durante un viaje a Sevilla, ciudad a la que fue para grabar uno de los capítulos de su canal de Mtmad.

Mayka se escapó a la capital andaluza junto a su amiga Inma Campano y quedaron allí con el que fuera novio de Susana Molina.“Yo no hice el viaje a posta para liarme con él”, explicaba ella en su llamada a ‘Socialité’.

Mayka ha contado que las dos quedaron en Sevilla con Gonzalo Montoya para comer, pero al parecer este encuentro no solo quedó en una comida, aunque ella asegura que "no tenía nada premeditado. Además la joven ha asegurado que en la actualidad sigue manteniendo una relación con Gonzalo al que conocía antes de entrar en 'La isla de las tentaciones' pues son amigos desde hace tiempo y se conocieron por Instagram.

