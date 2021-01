Ni una corte de asesores de moda y estilistas pueden evitar lo inevitable: que dos de nuestras famosas luzcan el mismo modelito para una de sus salidas o eventos. Porque sí, a ellas les pasa lo mismo que a cualquiera de nosotras cuando llegamos a una fiesta y vemos que otra de las invitadas lleva un look como el nuestro: ¡Tierra trágame!

Esta semana, Reese Witherspoon y Tina Fey aparecen en nuestra lista de vestidas igual porque, aunque el vestido no es exactamente el mismo, lo parece y el tono es idéntico. Pero no han sido las únicas: Dianna Agron y Emily Blunt o Sarah Harding y Vanessa White también han coincidido. ¿Quieres verlas?



Dianna Agron y Emily Blunt, colorido estampado

Tanto la rubia actriz de la serie ‘Glee’ como la protagonista de la nueva versión de ‘Mary Poppins’ están estupendas con este vestido de Osman. Dianna opta por su versión maxi en lo que estamos seguros era el convencimiento de que resulta más elegante, pero preferimos a Blunt: la combinación del recargado estampado con el largo midi nos cautiva porque le da el toque justo de informalidad al diseño haciéndole útil tanto para un cóctel como para un estreno. Y los zapatos en rosa chicle nos gustan tanto como el clutch de Edie Parker que lleva Dianna.

Sarah Harding y Vanessa White, de una pieza

La actriz inglesa y la cantante, miembro de la banda británica The Saturdays, coincidieron con el mismo mono blanco de la firma F&F en una presentación de dicha marca en Londres. Lejos de sorprenderse, para las dos fue un momento divertido porque, y esto es lo más importante, a ambas les sienta de maravilla. Harding lo combinó con unas sandalias de plataforma que la hacían parecer más alta y estilizada. Además, añadió un clutch caja animal print a tono con el resto de accesorios y estaba perfectamente maquillada y peinada.

Reese Witherspoon y Tina Fey, todo al púrpura

Aunque son de diseñadores distintos (Witherspoon luce un diseño de Oscar de la Renta y Fey uno de Atelier Versace), los dos vestidos tienen muchas similitudes y todas de tendencia: mismo escote, palabra de honor; mismo estilo, largo princesa, e idéntico color, morado. Las dos actrices aciertan al combinarlo con pocas, pero espectaculares joyas. La protagonista de la serie ‘Big little lies’ confía en Tiffany & Co con pendientes y pulseras, mientras que Fey prefiere destacar con una maravillosa gargantilla, ideal para ese escote y con la que gana el duelo.

