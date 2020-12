La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha liado con otro famoso siéndole infiel a Tony Spina.

Mayka Rivera aclara los motivos de su ruptura con Tony Spina.

Mayka, por fin, ha confesado que su relación con Tony Spina está acabada. Tras tres meses juntos, la ex participante de 'LIDLT' ha decidido tomar otro camino totalmente alejado del italiano. ¿Y por qué? Pues la joven ha aclarado todas las dudas en un nuevo episodio de su canal de 'Mtmad'.

Mayka ha querido compartir con sus seguidores esta dura decisión para ella, ya que hace unos meses confesaba lo enamorada que estaba de Tony. "He decidido dejarlo con Tony. Me quiero mostrar lo más sincera posible. Para mí es algo muy duro, me siento muy mal. No puedo fingir algo que no siento. Cuando entró en 'La Casa Fuerte' estaba muy ilusionada con él, muy contenta, le apoyé a muerte pero conforme ha transcurrido el programa me he dado cuenta de que todo se enfrió, llevábamos muy poquito tiempo juntos, no llegaba ni un mes", empezaba contando con gesto de tristeza.

Mtmad

El motivo más gordo y que le ha hecho a Mayka reflexionar fue ¡EL MOMENTO DUCHA! El italiano jugaba con sus compañeras Rebeca Pous y Cristini Couto metiéndose desnudos bajo el agua y 'restregándose': "No estaba enamorada de él y él se ha arriesgado mucho en el programa al ‘liarla'. A él le apeteció hacer lo que hizo y no pensó mucho en que la relación se podía romper, como es el caso. Me engañaría a mí misma si yo siguiera con él, no me aporta nada, no por su actitud sino porque me he desencantado. Actualmente no siento nada por él, no le quiero. Las ganas y la ilusión se han perdido".



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras la salida de la joven de 'La isla de las tentaciones', parece que tiene claro el rumbo quiere llevar en su vida y ahora le cuesta más confiar en los hombres. Cabe recordar lo mal que le fue con su tentador en el programa, Óscar. "Me ha creado dudas e inseguridades, no voy a reprocharle nada porque él ha hecho lo que ha considerado en cada momento, el problema es mío porque tenía unas expectativas demasiado altas. Ahora tengo que mirar por mí, no me apetece estar con él", continuaba explicando.

Mtmad

Aunque confiesa no estar en un buen momento, Mayka sabe que tiene a mucha gente de su lado, como por ejemplo sus amigas. "Tengo el apoyo de mis amigas de Murcia y de Melodie e Inma que viven aquí conmigo. Ellas piensan como yo. Tony me utilizó para entrar en el reality, no lo creo para nada, no le veo una persona así, no me ha utilizado él es válido por sus propios méritos para entrar en cualquier concurso. No se ha aprovechado de mí". Ella tiene claro que es una cuestión suya de desencanto e inseguridad, lo mismo que le pasó con su ex Pablo. ¡Habrá que trabajárselo!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io