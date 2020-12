Parece ser que el final del 2020 no le está yendo nada mal a Ismael Beiro. El querido y recordado primer ganador de 'Gran Hermano' tiene un nuevo proyecto, un libro que saldrá a la venta en los próximos meses y en el que el gaditano ha puesto mucha ilusión. "Un libro a punto de terminar. Pero hasta aquí, nunca mejor dicho, puedo leer", comentaba con tono jocoso para dar a conocer su nuevo proyecto, muy lejos de las cámaras que le dieron a conocer.

Este año, tan duro para todos, Ismael ha estado 'dejándose los cuernos' trabajando para que a sus pequeños, Aurora y Miguel, no les faltase de nada. "Ha sido un año en el que he trabajado más que nunca y brindo por la suerte de ver a mis hijos creciendo con salud y felices". Y a parte del libro...¿qué espera Ismael Beiro de este 2021?

El gaditano ofrecía una entrevista a 'Outdoor' y ahí contaba todas sus novedades y futuras ilusiones. Ismael explicó cómo serán estas Fiestas "Este año he bautizado estas fiestas como: "La nueva na - VIDA – d". Si podemos movernos y todo está en perfecto estado de revista algunos días los pasaremos en Cádiz".

Para este año que entra, Ismael quiere salud y que pronto volvamos a ser los que éramos antes. "Ojalá el próximo año nos vuelva a unir todos en las calles, los comercios, las celebraciones, los teatros, las reuniones con amigos y cómo no, delante de la televisión para seguir disfrutando de vuestra programación". Entre el nuevo libro que está apunto de acabar y demás retos profesionales, parece que a Ismael se le plantea un 2021 bonito. "Tengo una promotora donde hacemos durante todo el año festivales de humor, de magia, de comedia, de música... Este año ha sido más duro, pero hemos podido cumplir con la seguridad sanitaria que los eventos requerían y cumplir con el expediente".

