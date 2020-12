Yoli y Steisy por fin se conocen y hablan sobre sus intimidades sexuales.

¿Qué les pasa a Steisy y Pablo?, ¿está pasando su relación una crisis?

Steisy y Yoli coincidían en Madrid para hacerse unos retoques estéticos y conocerse en persona por primera vez. Ambas conectaron a la perfección y parece que se han hecho íntimas. Las jóvenes han hablado de casi todo e incluso se han atrevido a charlar sobre los temas más delicados como las crisis de pareja.

Steisy y Pablo están pasando por una mala racha y tienen algún que otro problemilla. Todas las parejas pasan por momentos así, de hecho ellos decidieron ir a terapia para fortalecer la relación. La extronista de 'MYHYV' ha querido sincerarse con su nueva amiga Yoli sin tapujos y le ha abierto su corazón de par en par. "Estoy pasando una racha con Pablo regular. Está estresado, está todo el día chillando y yo no tengo paciencia ninguna".

Parece que el joven está entusiasmado con las cosas que le van llegando poco a poco, como es la nueva casa junto a Steisy, pero hay algo que le inquieta y está más efusivo de lo normal. "Cuando te escucho a tí hablae de la paciencia, recuerdo la paciencia que ha tenido él conmigo", continuaba la extronista. Yoli escuchaba atentamente a su nueva e íntima amiga, porque parece que la comprende muy bien.

"Estará pasando por un momento de mucho estrés", le comentaba Yoli y le daba la razón Steisy. "Tenéis que intentar comprenderos", continuaba diciendo la futura madre y es ahí cuando la colaboradora se dio cuenta de que cuando ella estuvo tan mal con los nervios, Pablo estuvo con ella a su lado en todo momento. Ahora se encuentra estable, e intenta evitar todo tipo de malestar, por lo que cree que es algo egoísta por su parte.

El tema embarazo y niños también ha entrado en la conversación. "¿Lo dejarías si él no quiere tener hijos", le preguntaba Yoli. "Tendríamos una conversación. Yo le respeto, pero tiene que respetar que yo tenga una hija", le contestaba decidida. Las dos han 'chismorreao' todo lo que han podido, y algo claro hemos sacado. Steisy tiene que tener más paciencia con su pareja y será madre en un futuro no muy lejano. ¡Este 2021 nos va a sorprender!

