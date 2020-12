Jessie J. confiesa que sufrió grandes vértigos

La cantante explica cómo se siente después de que le diagnosticasen síndrome de Ménière

Jessie J. ha explicado el gran susto que vivió en Nochebuena. La cantante de 32 años ha intentado tranquilizar a sus seguidores confesando que ya se encuentra bien pero que ha vivido unos días muy duros. La artista ha explicado ese día tuvo que ser ingresada en el hospital tras despertarse y descubrir que no escuchaba absolutamente nada por su oído derecho y al ser incapaz de caminar en línea recta. Una vez pasado el susto inical, la intérprete ya sabe qué es lo que ha ocurrido y ha querido hacerlo público para tranquilizar a sus seguidores.

"Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière. Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar", ha confesado a través de una publicación en sus redes sociales.

Pese a la enfermedad que le han detectado, la artista ha querido mostrar su actitud positiva. El síndrome de Ménière puede producir en las personas pérdida intermitente de la audición y, en ocasiones, incluso sordera. Por este motivo, ella ha confesado que se siente "afortunada" porque sabe que "podría ser mucho peor".

"Mi oído suena como si alguien se arrastrase y encendiese un secador de pelo", ha explicado.La intérprete ha explicado que su intención es hacer que este síndrome sea mucho más visible, ya que se ha dado cuenta de que hay mucha más gente que lo padece de lo que pensaba.

