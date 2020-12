Antonio David critica a María Patiño por el programa que realizó en 'Socialité' sobre él

Nuria Marín muestra su indignación con el colaborador

Nuria Marín ha estallado contra Antonio David al ver las críticas que él estaba realizando sobre María Patiño. Todo a surgido después de recordar el programa que hizo su compañera en 'Socialité', donde habló una mujer que aseguraba que había mantenido algo con el colaborador, aunque todos dudaron al ver que sus argumentos no cuadraban con datos personales de la vida de Antonio David. "En primer lugar quiero felicitar a los compañeros por la audiencia que tuvieron ayer. No sé si a mi costa pero yo era parte protagonista", ha sido el primer dardo que ha lanzado el padre de Rocío Flores a María Patiño.

Antonio David ha confesado que estaba especialmente molesto porque considera que la mujer que fue al programa no tenía suficientes pruebas como para haber conseguido una entrevista en televisión. Unas palabras con las que parecía estar metiéndose con el trabajo de sus compañeros, o al menos así lo ha entendido Nuria Marín.

"Creo que cuestionas un trabajo. Se contrastan las informaciones. Creo recordar que María Patiño le apretó mucho las tuercas y en cierto modo estaba intentando buscar la verdad", ha recalcado la presentadora, visiblemente molesta al ver cómo Antonio David cuestionaba el trabajo de su compañera.

Además de Nuria, también ha habido otros colaboradores que han querido salir en defensa de su compañera. "En lo personal no creo que María se alimente del dolor", ha confesado Kiko Matamoros, asegurando que su compañera solo hace su trabajo.

