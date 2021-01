Sabe como nadie poner en práctica lo de 'al mal tiempo...': la infidelidad de Merlos le sirvió para hacerse con una silla en 'Sálvame diario'; que recobró casi con honores cuando la acusaron de no respetar las medidas sanitarias contra la covid; ¿de verdad alguien pensaba que iba a hundirse tras su ruptura anunciada en el reality 'La casa fuerte' con Efrén Reyero? Ni de broma, y menos cuando tiene la solución: ha lanzado una app para ligar. ¡Ah, y debutará como actriz!



Algunos hablan de montaje en tu relación y ruptura con Efrén...

¿Y yo qué gano si lo fuera? Porque yo no he ido a trabajar ni un día más de lo que tengo en mi contrato.

Pero él, sí, de hecho entró en 'La casa fuerte'...

Si él ha hecho algo, allá con su conciencia. Yo todo lo he hecho de corazón y de verdad. Me da igual lo que diga la gente…

¿Tú sí estuviste enamorada de Efrén?

Enamorada, no. Yo he estado súper contenta y feliz con él porque me encanta.

Has dicho: "Me ha reventado".

Sí, porque no me lo esperaba.

¿A ti te habló de su tonteo con Chabelita?

A mí me dijo que un día habían coincidido, que ella había ido detrás de él y que él había pasado. Pero yo que sé si es verdad o mentira… En ese momento no estaba conmigo, así que podía hacer lo que le diera la gana.

¿Crees que se ha aprovechado de ti?

No voy a contestarte a esto.

Cambiando de tema, acabas de operarte la barriguita y el pecho. ¡Estás estupenda!

Bueno todavía me queda un poco para estarlo, pero, como he perdido 15 kilos en poco tiempo, me sobraba un poco de piel y me he hecho una abdominoplastia. Además, al verme, el cirujano me dijo que se me había girado una prótesis y, como tenía que cambiármela, pues me he puesto el pecho más pequeño.

¿Perdiste quince kilos por dejar de comer o por los disgustos?

Un poco de todo (risas). Básicamente, he cerrado el pico.

¿Y qué has hecho?

Yo comía como un señor. Me levantaba comiendo y me acostaba comiendo.

¿Te está ayudando un profesional?

No, pero yo me encuentro muy bien.

Después de una gran polémica por culpa de la covid has vuelto a la tele, ¿estás cómoda?

Yo en la tele siempre estoy cómoda, pero claro, cuando tienes un tema que te toca a ti, pues ese tiempo estás peor…

¿Pero la relación con tus compañeros es la misma? Dijiste que alguno te había decepcionado.

Me enfadé con algunos, con la que más con Lydia. No he vuelto a tener la misma relación, pero hemos acercado posturas.

¿Volvéis a ser amigas?

No, sólo compañeras, pero por las dos partes. Ella me ha decepcionado y yo a ella.

Con José Antonio Canales acabamos de saber que tuviste una relación…

Sí, pero fue hace mucho tiempo. No había entrado yo en 'GH'…

¿A ti te gustaría enamorarte otra vez así como para casarte?

No. Me encantaría enamorarme pero casarme otra vez, ni loca.

Tú te entregas mucho en las relaciones…

Sí, por eso con Efrén era más una relación bonita de amigos, pero por mi parte con amor.

¿Tus hijos qué te dicen de tus relaciones?

Ellos no son muy conscientes de estas cosas. Sólo les presenté a Merlos y mira cómo me salió…

¿Merlos es un capítulo cerrado?

Completamente, pero no porque me engañara, porque todos somos mayores y eso se puede perdonar, pero considero que no se portó bien. Seguro que él está molesto conmigo porque dije cosas duras y por algunas le pediría perdón, pero me lo comí todo.

¿Estás diciendo que podías haber sido más cruel con Merlos?

Mucho más (risas). Pero de verdad que yo le deseo lo mejor. Y si mañana tengo que trabajar con él en un programa, lo haría sin ningún problema.

¿Cómo te ves cuando piensas en el futuro?

De momento con el lanzamiento de mi aplicación para ligar.

¿Cómo surgió este proyecto tan curioso, de dónde sale la idea?

Pues, mira, surgió cuando vi que a Jorge Javier y a Ylenia les habían rechazado en una web de citas. Ahí decidí montar como un club selecto. Y tiene de todo: entrenador personal, coaching, psicólogos… Puedes entrar si el equipo dice que eres apto. No se pueden poner fotos guarras ni nada de eso. Además, haremos eventos cuando se pueda y vacaciones. Y luego habrá una zona VIP pensada para mis compañeros de televisión y celebrities. Ahí pueden tener perfil privado.

Tú siempre has sido muy lanzada para lo de las empresas...

Sí, llevo cotizados a la Seguridad Social más de 35 años. Y casi siempre dedicada a la hostelería. Por eso me molesta que se metan tanto conmigo. Parece que soy una inconsciente por salir y no lo soy para nada. Pero cumpliendo con todas las normas de seguridad se puede comer y cenar en restaurantes y no pasa nada. No es justo que se me critique tanto… Lo paso muy mal.

Los más duros fueron tus compañeros.

Por supuesto. Y se lo dije.

Kiko Hernández también te criticó bien...

Sí y me enfadé con él pero ya volvemos a ser los mismos.

¿Nunca os habéis planteado tener una relación? Con lo bien que os lleváis…

Siempre hemos dicho que de mayores, si no encontramos pareja, nos casaríamos, pero seguro que no, sería insoportable…

¿Nunca os habéis confundido?

No, no, nunca (risas).

¿Le guardas muchos secretos?

Algunos (risas).

¿Le pedirías dinero si lo necesitaras?

Sí, ya se lo he pedido y me lo ha dejado. Por muy rata que parezca. Es tacañón, tacañón, pero conmigo se ha portado bien.

¿Has sufrido mucho por amor?

Muchísimo. He llorado días enteros y años, diría yo, pero no voy a decir por quién.

¿En quién te refugias en los momentos malos?

En mis amigas. Son mi tesoro.

Gema Checa

Texto: Susana Jurado. Fotos: Gema Checa. Ayudantes de fotografía: S. Guillén y C. Martínez. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Rene Furterer Paris.

