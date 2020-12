El pasado domingo, 27 de diciembre, Emma Roberts daba a luz a su pequeño Rhodes. La joven actriz, sobrina de Julia Roberts, acaba el 2020 de la mejor manera: estrenándose como mamá. Fue el pasado agosto cuando se sabía que la actriz estaba de enhorabuena: esperaba un bebé junto a su pareja, el también intérprete, Garrett Hedlund. Fue su madre y futura abuela a la que se le 'escapó' el futuro nacimiento.



El bebé nació en Los Ángeles y ha recibido el nombre de Rhodes. Pesó cuatro kilos y tanto él como su mamá se encuentran muy bien. Hasta el último momento, se dudaba del sexo del bebé pero pocas semanas antes, Emma compartía con sus seguidores una bonita imagen diciendo: "Yo... y mis dos chicos favoritos".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pareja no ha dado muchos detalles de su estreno como padres. Emma prefería mantenerse lejos de los focos durante su gestación, pero en alguna ocasión, pudimos verla presumiendo de tripita haciendo la compra o paseando tranquilamente al solecito. Emma y Garret llevaban tiempo buscando el bebé y, al principio, la actriz tuvo problemas con la endometriosis que sufre, algo que afectaba a su fertilidad. "Suena cursi, pero en el momento en que dejé de pensar tanto en ello fue cuando nos quedamos embarazados… Esto me ha hecho darme cuenta de que el único plan que puedes tener es no tener ningún plan".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Antes de enamorarse de Garret, Emma Roberts estuvo 7 años con Evan Peters, al que la actriz conoció durante el rodaje de la película 'Adult World'. Todo acabó y la actriz puso su mirada en otro compañero de escena, en Garret. En 2019 se confirmaba su relación cuando fueron vistos besándose por las calles y de ahí han formado la bonita familia que son ahora.







This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io