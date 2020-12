Las fotos más íntimas e inéditas de Oriana Marzoli.

¿Cuál ha sido el mayor error de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'?

Ya está asomando el 2021 y Oriana Marzoli ha querido compartir con sus seguidores sus momentos más importante de este año que, por fin, se va. La colaboradora ha ido enseñando todas sus fotos, dependiendo del mes y lo que ha significado para ella. Casi todos sus momentos han sido bonitos, con trabajo, amistades nuevas y demás... Pero la televisiva también ha querido mostrar cuál ha sido su peor momento.

"A principios de enero tuve una de las peores experiencias de mi vida", comenzaba explicando Oriana. "De repente te llaman el 2 de enero y te dicen que no está enamorado de ti", la joven no especifica, aunque creemos que se refiere a su ex, Luis Mateucci. La extronista remontó rápido su desamor gracias al trabajo: "Si no hubiese caído en picado", confesaba y se defendía de las críticas: "Me encanta el lujo, pero no he ejercido la profesión más antigua del mundo".

Mtmad

Llegó el confinamiento, y a Oriana le pilló en Dubai. Muchos son los 'haters' que la critican por estar donde no debe en ese momento. "Yo no incumplí ninguna norma". A la colaboradora se le ha tachado innumerables veces de saltarse las normas impuestas por el Gobierno, pero ella tiene una opinión firme, la de no tener miedo y disfrutar del poco ocio que se puede.

Mtmad

Llegaba el verano y gracias a participar en 'La casa fuerte' Oriana comenzaba una relación con Iván González, que tuvo fecha de caducidad. La venezolana confiesa que siempre está buscando a su persona especial para formar una familia, pero por ahora no ha tenido suerte. "Le pido al 2021 ser más contundente".

Mtmad

Para quién ha tenido unas duras palabras ha sido para Miguel Frigenti. El colaborador acusaba a la venezolana de "saltarse a la torera" las normas impuestas por el gobierno y en muchos platós no ha dudado en criticarla. "Dice que yo estoy por encima del bien y del mal. A tí lo que te pasa es que estás por muy debajo de mí". "Lo importante es que hablen bien o mal pero que hablen", así termina Oriana su capítulo y dejando ver que los comentarios de Frigenti y demás compañeros, le importan muy poco.





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io