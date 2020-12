Cristian Suescun lo había anunciado y ha cumplido. El hijo de Mayte Galdeano hace tiempo que tenía entre ceja y ceja emprender una nueva aventura profesional muy diferente a lo que hacía hasta ahora y, finalmente, se ha lanzado a ello. Cristian Suescun se ha estrenado en el mundo del porno por todo lo alto, y es que el joven ha grabado un vídeo de lo más hot en la cama con Apolonia Lapiedra. ¿El resultado? El hermano de Sofía Suescun está arrasando en OnlyFans, la aplicación para adultos donde también suben contenido calentito otros famosos como Mari Cielo Pajares, Amor Romeira o Jacobo Ostos.

Parte del vídeo con la pareja en plena faena ya lo ha hecho público Suescun en su perfil de una célebre red social donde se ha hecho viral, por lo que la fama de Cristian como actor porno revelación está creciendo como la espuma. “Quiero hacer mis pinitos en el mundo del porno, que me habían dicho que haciendo sexo se ganaba mucho dinero”, afirmaba hace poco. ¡Dicho y hecho!

El inesperado éxito de Cristian Suescun en el mundo del porno parece que no se va a quedar en flor de un día, porque los beneficios económicos que le está dejando su nueva actividad laboral están deslumbrando al joven. El hijo de Mayte Galdeano ya le confesó a Jorge Javier en su última intervención en 'Sábado Deluxe' que estaba ganando unos 6.000 al mes con el contenido de alto voltaje que subía a esta app.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cristian además está dispuesto a seguir explorando todo lo que el mundo del porno pueda ofrecerle. “No tengo límites, con euros hasta caramelos”, aseguró entonces al presentador. Con esa actitud, el cuerpo del que presume en sus redes sociales y una madrina de lujo como es Apolonia Lapiedra, quién sabe hasta dónde podría llegar. ¿Estaremos ante el sucesor de Nacho Vidal?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y es que el hermano de Sofía Suescun está abierto a todo lo que pueda venir siempre y cuando la recompensa económica le satisfaga, según aseguró en 'Sábado Deluxe'. “Me hicieron una propuesta la semana pasada... me ofrecían 10.000 euros”, contó en el programa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A sus 33 años, el pamplonés ha dado un giro radical y se muestra encantando con ello. “Es el mejor momento de mi vida”, afirma. Parece que Cristian prefiere el porno al mundo de la televisión donde ya le hemos visto participando en realities como 'La casa fuerte' y 'Supervivientes'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io