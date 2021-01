Kiko Rivera desmiente haber denunciado a su madre e Isabel Pantoja le asegura que “ ya no somos familia”

Isa y Kiko estuvieron juntos el último día del año demostrando que están “haciendo piña”.

Isa P. es ahora el gran apoyo de Kiko. Los hermanos parecen estar más unidos que nunca, a pesar de que Isa prefiere no tomar partido en la guerra abierta que el DJ mantiene con su madre. Kiko e Isa son los protagonistas del nuevo número de QMD! que ya está en tu kiosco cargado de noticias y que te está esperando.

Ahora mismo, Isa Pantoja es el nexo de unión entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera porque es la única que habla con los dos. “Estamos haciendo piña”, confesó la prometida de Asraf Beno en ‘El programa de Ana Rosa’ el día 29. Ese mismo día, la influencer admitió también que no ve posible una reconciliación: “No veo solución (…) Yo veo más complicado que mi madre vaya a perdonar cosas como mala madre o mala abuela que los temas legales”.

Y, al parecer, Isa tenía razón y su madre no está dispuesta a perdonar fácilmente. Así se deduce de las palabras de Kiko Rivera el pasado sábado 2 en 'Viva la vida' donde contó que ha tratado de tener un acercamiento con Isabel Pantoja y la respuesta recibida por la tonadillera ha sido de lo más negativa. “Mi madre ha dicho que ya no somos familia”, reconocía el DJ durante la conexión.

“A través de gente he intentado tener una conversación y no ha podido ser. Si alguien no quiere hablar conmigo lo respeto y sigo con mi vida y con la gente que me quiere. Me va a costar, pero no pasa nada. En estas fechas a uno se le ablanda el corazón, pero aquí no se le ha ablandado a nadie”, contó Kiko apesadumbrado.

“La gente que me quiere está a mi lado, la gente que no quiera estar a mi lado es porque no me quiere”, concluía el hermano de Isa que ha decidido centrarse ahora en los que sí tiene al lado, como su hermana Isa y los hermanos Rivera. Concretamente de Cayetano y de su hijo pudo disfrutar el último día del año, ya que fueron a visitarlo. El hijo de la tonadillera no pudo evitar compartir un momento tan bonito con su hermano en redes sociales.

“Kiko está triste”





El día de Nochevieja también estuvo arropado por su hermana Isa y por su pareja Asraf. Y es que los hermanos Pantoja han decidido unirse más que nunca en este momento tan delicado. “Y seguimos celebrando el último día del año 😊@isapantojam @asraf_beno Photo by @irenerova24”, escribía Kiko en su Instagram donde mostraba la estampa con su hermana y su cuñado inmortalizada por su mujer.

Unos días antes, ya hubo otra reunión familiar entre Kiko y Chabelita, con sus respectivas parejas y sus hijos. Las dos familias comieron en el restaurante La Resolana, en la localidad sevillana de Salteras. Allí los dos hermanos se fotografiaron abrazados. Este posado es una respuesta a la tensión que ambos viven frente a su madre. El Dj, con la mirada triste, publicó “I love you, sister”.

Aquella reunión familiar entre hermanos di lugar a una estampa de lo más familiar que llevaba mucho tiempo sin verse. Por un lado, Kiko y Asraf quisieron dejar claro con esta charla entre cuñados que sus problemas son cosa del pasado.

También se reencontraron Asraf e Irene Rosales después de que ella criticara la actitud del prometido de Isa en 'La casa fuerte'. Además, los niños disfrutaron de lo lindo. Albertito, el hijo de Isa, se reencontraba con su primo Francisco, el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno, que está pasando unos días con su padre por Navidad.

Chabelita habló también de Kiko en su intervención en 'El programa de Ana Rosa': “El dolor lo lleva por dentro. Está triste”. Y admitió que le contó a su hermano su episodio en Cantora: “Él tiene derecho a saber cómo está su madre”.

Esta batalla, que comenzó en agosto, podría continuar: Carlota Corredera reveló en ‘Sálvame’ que “Isabel está ultimando los detalles para reaparecer en Mediaset, según su representante”. Isa duda que su madre dé una entrevista...

Kiko y su madre, lejos de los tribunales, por ahora

Otra de las declaraciones de Isa en 'El programa de Ana Rosa' fue que ella descartaba una guerra judicial. “No la veo capaz de demandar a mi hermano”, dijo. Su hermano parece estar en la misma línea porque, el pasado día 30, Kiko desmentía a través de un comunicado que hubiera emprendido acciones legales contra Isabel Pantoja.

