A pesar de no haber ganador el último reality en el que han participado, Isa Pantoja y Asraf se llevaron de 'La casa Fuerte' un premio especial y fue su amistad con Sandra Pica y Tom Brusse. La hija de Isabel Pantoja y su prometido hicieron muy buenas migas con la pareja salida del reality 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, esta amistad podría estar en serio peligro. Y es que no sabemos cómo le va a sentar a Isa Pantoja que sus grandes amigos se hayan ido de cena con una persona non grata para la hermana de Kiko Rivera. Sandra Pica y Tom Brusse han traicionado a Isa Pantoja cenando junto a Kathy Amores.

Cuando pensábamos que Isa Pantoja ya había sufrido sufucientes varapalos este 2020 después de la guerra entre Kiko Rivera y su madre. Y de su horrible reencuentro con Isabel Pantoja. Los que se convirtieron en su gran apoyo en el paso por el reality se han ido de cena con la panameña y el Maestro Joao. El vidente, Kathy Amores, Tom Brusse y Sandra Pica han posado sonrientes en Instagram dejando constancia de su amistad: "Despidiendo el año con gente linda", ha escrito Kathy para todos sus seguidores y es algo que han compartido en sus stories los otros protagonistas de la velada.

Instagram

No sabemos cómo le sentará esta última traición a Isa Pantoja, pero desde luego no es plato de buen gusto que tus amigos cenen con una persona que ha hablado tan mal públicamente de ti después de presumir de tu amistad. Cabe recordad que Kathy Sandoval e Isa Pantoja mantenían una excelente amistad, pero que la joven panameña dinamitó por los aires el pasado sábado en el 'Deluxe'. "Al menos dos veces se han acostado en nuestra casa, yo estaba allí. Esto pasó cuando Asraf todavía estaba en 'GH VIP 6', todavía no eran pareja ni nada. Se decidió por Asraf porque estaba mejor dotado que su hermano", fueron las palabras de Kathy en pleno directo de Telecinco destapando una supuesta relación de Isa P. con Anuar, el hermano de su prometido.

