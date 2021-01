Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comparten sus planes familiares. La ex concursante de 'La casa fuerte' ha aclarado cómo está su relación con el futbolista a su salida del 'reality'.

“La que me fronteo de aquí no se escucha😘🤭😎", escribe Aurah Ruiz en sus redes sociales con una impactante imagen en la que posa con el regalo más lujoso, caro y extravagante que le ha hecho Jesé Rodríguez hasta el momento. La ex concursante de 'Gran Hermano' ha sorprendido a sus seguidores con una fotografía en la que posa con un Lamborghini Urus de 650 cv que cuesta unos 250.000 euros. Y no es otra cosa que un REGALO de Jesé. En la foto, Aurah posa con globos en forma de corazón que suponemos estarían posados en el coche para sorprenderla, además se puede leer "Love" también con globos sobre el capó.



Un regalo que ha desatado todo tipo de críticas entre sus seguidores, que no entienden cómo puede ni haber vuelto con Jesé después de todo lo ocurrido entre ellos, ni cómo puede presumir de estos lujos con lo que está pasando su hijo. "Ahora puedes aguantar mejor los cuernos", "Yo lo vendería por si le da por desaparecer y metes el dinero a buen recaudo", "Que pobre en valores eres si te conformas solo con lo material", o "Muy bien, le perdonas todo por un coche?", son algunos de los comentarios que ha recibido tras la imagen.

La pareja ha retomado su relación después de juicios, llantos, peleas públicas... y encima nada más volver, Aurah ha tenido que ver cómo el futbolista le ponía los cuernos con una amiga suya. Vamos, que la historia tiene tela.

