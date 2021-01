Hacía tiempo que no veíamos esta preciosa estampa familiar, y nos encanta. Kiko Matamoros vive uno de sus momentos más dulces (aunque parece que sigue algo más alejado de su hija Anita). Desde de que se reconciliara con su hijo Diego, su relación se ha vuelto más fuerte y ahora pueden presumir de imágenes familiares como estas. Además, su relación con Marta López Álamo va viento en popa, están enamoradísimos y hasta con planes de boda. Así que... ¿Qué mejor plan que dar la bienvenida al 2021 todos juntos?



Pues eso han hecho. Laura y su chico, Benji, Diego Matamoros y Carla Barber, y Kiko y Marta, se han reunido para celebrar la noche de Fin de Año en compañía. Y les hemos visto bailar, brindar, cenar a lo grande y divertirse de lo lindo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A través de sus publicaciones de Instagram hemos podido ver como lo pasaban en grande y hasta cómo se comieron las 12 uvas. Además, hubo tiempo de sobra para el amor... Así de románticos daban la bienvenida al año Diego Matamoros y Carla Barber, brindando por un 2021 juntos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La familia Matamoros casi al completo (la ausencia de Anita fue muy sonada) se reunió también por el 64 cumpleaños de Kiko. Juntos, incluida Irene, fueron a cenar a un restaurante y ha celebrar de paso la unión que tanto tiempo faltó en la familia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io