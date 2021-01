La foto más 'hot' de Adara Molinero y Rodri Fuertes. Adara Molinero comparte su foto más íntima en la ducha con Rodri Fuertes.

El tierno mensaje de Rodri a Adara. La pareja se ha dedicado tiernos mensajes a través de las redes sociales.

Rodri Fuertes ha despedido el 2020 con un tierno mensaje que demuestra lo muy enamorado que está de Adara: "Despido 2020 con mi foto favorita de este año", escribe junto a una imagen en la que besa a su chica: "Os deseo mucha felicidad, de la de verdad, de la que a uno le hace sentirse la persona más afortunada del mundo. Ojalá todos tengamos ese abrazo que hace que todo lo malo se olvide, ese beso en mitad de la noche que te saca una sonrisa porque te recuerda la suerte que tienes. Ojalá podamos vivir este año como cuando tienes sed y bebes agua fresca, disfrutando de cada momento y sintiéndonos afortunados por todo lo que tenemos".

Pero además de eso, ambos han compartido dos vídeos al más puro estilo 'influencer' para presumir de amor y dejar claro que lo suyo va viento en popa.

Adara espera en la calle mirando su móvil cuando de pronto ve pasar a un chico guapísimo, llega hacia a ella, se abrazan, besan, y la coge en brazos para llevársela con él. Por favor, ni en una peli ñoña. Y todo con 'Mi religión', de Nil Moliner, de fondo, sonando así: "Es que no te miento cuando digo que me haces feliz".

En el vídeo de Rodri vemos algo parecido, aunque aquí no hay beso y Rodri directamente se lleva a Adara a casa como un auténtico saco de patatas mientras ella se ríe a carcajadas.

