Parece que Lester está dispuesto a someterse a un cambio radical de imagen. No contento con pasar por quirófano para operarse la nariz y dejar atrás uno de sus mayores complejos, ahora el ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a acudir a un centro de medicina estética para seguir modificando su rostro.



Él mismo ha compartido los detalles de su tratamiento en sus redes sociales, donde no ha dudado en presumir del trabajo de su doctor y ha compartido un vídeo en las redes sociales en el que se puede ver el tratamiento que le ha realizado mediante el uso de ácido hialurónico.

Lester ha recibido inyecciones de ácido hialurónico prácticamente por todo el rostro. Y todo después de pasar por quirófano para operarse la nariz. El canario contaba en 'Mi Momento' que su nariz era un gran complejo para él, así que ahora que gana bien de dinero, ha decidido ir a por ello y por fin cumplir su sueño.

En su larga lista de cambios también está su pelo... El ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido pasar por la peluquería para cambiarse el color de pelo. El ex de Marta Peñate ha decidido apostar por el rubio platino, sorprendiendo a todos sus seguidores. Un cambio con el que parece estar muy contento.

