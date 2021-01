Porque han compartido esta imagen, si no cualquiera las reconoce... Hemos visto unas imágenes de dos super mujeres haciendo snow en Aspen y nos ha costado saber que se trataba de Kylie y Kendall Jenner, ¡pero son ellas! Lejos de su querida y soleada California, las hermanas Jenner han viajado hasta Aspen para despedir el 2020 y de paso quedarse unos días más disfrutando de planes muuuy nevados.

Durante estos días hemos podido ver mucha diversión por las colinas con esquís o tablas de snowboard, alguna que otra caída (para qué engañarnos) y hasta la ternura de la mini esquiadora Stormi.

gtres

gtres

Su viaje arrancó el 29 de diciembre y desde entonces las hemos visto enfundarse en sus abrigos calentitos y lanzarse a la nieve en varias ocasiones.

gtres

Aunque hubo alguna que otra caída, de culete y hasta de boca, lo cierto es que a las Jenner no se les da nada mal esto del snow. Oye, a ver si van a ser las nuevas reinas del hielo... ¿La personificación de Elsa y Anna, las hermanas de Frozen? ¡Nos encantan!

Para el recuerdo nos han dejado también algunos vídeos donde puede verse su manejo sobre la tabla. ¡De 10!

Pero no solo han disfrutado de deportes en la nieve, de los cuales son grandes aficionada... Las hermanísimas también han aprovechado para visitar las exclusivas boutiques de Aspen en una intensa tarde de compras en las que se han dejado varios cuartos.

