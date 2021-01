Mayka se ha convertido uno de los personajes más populares de la televisión gracias a su participación en La isla de las tentaciones' de la mano de Pablo, su pareja. Pero no salieron juntos de aquella experiencia. En mitad del reality la murciana inició un romance con Óscar, uno de los tentadores que les duró muy poco tiempo. Después de estar un tiempo soltera, sorprendía hace tan solo unos meses al anunciar su noviazgo con Tony Spina, pero ya aclaró que habían roto. Mayka fue desleal a Tony con Gonzalo Montoya, ex de Susana Bicho.

Pero tras esta ruptura con el ex de Makoke parece que el huracán rubio ha vuelto a encontrar el amor. Y el colaborador de 'Viva la vida', Diego Arrabal podría conocer el nombre de la persona que habría devuelto la ilusión a la joven murciana. Aunque el paparazzi da un paso atrás y decir que amor es demasiado aventurado porque de momento se están conociendo. "Están iniciando algo, no es una relación formal".

Diego Arrabal ha ido dando algunas pistas a lo largo del programa sobre quién podría ser la persona que habría conquistado a Mayka. Estas son algunas de ellas:

Es un hombre muy conocido a nivel nacional e internacional : "Lo conoce absolutamente todo el mundo".

: "Lo conoce absolutamente todo el mundo". Tiene dos hijos (un niño y una niña) y está separado.

(un niño y una niña) y está separado. Este hombre tuvo una relación con una colaboradora de Mediaset.

En su momento, protagonizó una polémica muy sonada, porque por su relación con esta colaboradora "no estaba rendiendo lo suficiente en su trabajo". Al menos de eso se le acusó.

porque por su relación con esta colaboradora "no estaba rendiendo lo suficiente en su trabajo". Al menos de eso se le acusó. "En su trabajo, es uno de los mejores ".

". "La fidelidad no es su fuerte" y "le gusta mucho la noche".

Es futbolista, juega en Primera División y titular de uno de los equipos más grandes del mundo.

Finalmente Diego Arrabal ha desvelado que Mayka está ilusionada con Courtois, el portero titular del Real Madrid. A pesar de que entre los dos ha pasado algo, el paparazzi ha advertido que aún se están conociendo.

