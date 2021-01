Menuda ha liado Leticia Sabater esta Nochevieja. La popular presentadora decidió alquilar su casa de Villafranca del Castillo, un año más pues algo ya que, según comentan sus vecinos viene haciendo desde hace varios años atrás. Esta vez, Leticia decidió alquilar su chalet de esta lujosa urbanización en la que tiene como vecina a Paula Echevarría a un conocido, que según le contó a la presentadora iba a celebrar la Nochevieja junto a otras dos parejas.

Sin embargo, lo que parece que verdaderamente organizó fue una macrofiesta ilegal en su casa en la que según fuentes policiales han informado al programa 'Viva la vida' se habría juntado más de cien personas. Sin distancia de seguridad, sin mascarilla y lo que es más importante sin cumplir con el aforo permitido que en Madrid ahora es de seis personas.



Según fuentes policiales, el sábado 2 de enero ya habían identificado a más de 20 personas. Lo más curioso de todo es que a pesar de que, supuestamente Leticia Sabater no participó en esta fiesta ilegal que se viene celebrando desde el pasado 31 de diciembre, la presentadora se encontraba en su vivienda y salió para hacer fotografías a la gran cantidad de basura que había acumulada en las puertas de su chalet.

"No tengo nada de lo que defenderme", eran las palabras con las que Leticia Sabater quería zanjar todo tipo de polémica. Lo malo es que pronunciaba estas palabras sin llevar la mascarilla puesta.

El chalet de la polémica Agencias

Leticia Sabater tiene esta casa situada en una de las urbanizaciones más lujosas de la capital en venta desde el año 2018. Pero mientras busca un posible comprador para esta casa, la presentadora ha decidido rentabilizarla alquilándola en una conocida web de alquiler vacacional. La vivienda tiene casi 400 metros cuadrados, cinco dormitorios con armarios empotrados, un baño, doble salón, amplia cocina y un gran comedor. Además, cuenta con una parcela de 2.000 metros cuadrados con piscina, garaje exterior para tres coches y un precioso jardín.

Y ojo, ¡se vende totalmente amueblada! "Me gusta la decoración moderna. El lujo me ha apasionado toda la vida y las alfombras que tengo, no sólo son de marcas que me gustan, sino que además se lavan perfectamente en la lavadora", explicó a 'La Vanguardia'.

Con el dinero que obtenga de la venta, Sabater, tiene pensado montar su próximo proyecto profesional. "Hay otra razón más para vender la casa, y es cumplir un sueño: producir un espectáculo a la americana para todos mis fans. Mi pasión principal es la música y la segunda, la inmobiliaria: comprar, vender y reformar casas. Me ha gustado toda la vida y es un hobby y un negocio que ahora pondré en marcha. Además, ¡me encanta pintar con brocha gorda! Me desestresa mucho", dice.

