Si hace solo un par de días os enseñábamos como presumían de amor y despedían juntos el 2020 con declaración de amor incluida, y ahora venimos a contarnos que se acabó. Sí, como lo leéis. "Ojalá todos tengamos ese abrazo que hace que todo lo malo se olvide, ese beso en mitad de la noche que te saca una sonrisa porque te recuerda la suerte que tienes", confesaba Rodri Fuertes junto a una foto en la que abrazaba y besaba a su chica. Solo dos días después parece que se les rompió el amor de tanto usarlo.



¿Qué como lo sabemos? Pues en este siglo tecnológico gracias a la pista fundamental: Las redes sociales. Adara ha borrado todas y cada una de las fotografías en las que aparecía Rodrigo y hasta le ha dejado de seguir. Blanco y en botella... ruptura. O al menos, un tiempo.

Y esta ruptura llega justo cuando Rodri cumple 31 añitos, y parece que lo hace sin Adara al lado. Aunque sus redes se están llenando de mensajes de felicitación, también de críticas de los fans de Adara, por eso ella misma ha querido lanzar un mensaje pidiendo respeto para ambos: "Sí, soy impulsiva aún así supongo que el tiempo pondrá todo en su sitio. Pido respeto para los dos. Si quisiera TV nunca me hubiera ido, ni tomado un descanso. Paciencia", escribe haciendo frente a los que dicen que esto no es más que ganas de que hablen de ellos.

De momento habrá que esperar para saber a ciencia cierta si la ruptura es definitiva o deciden darle una nueva oportunidad a su relación.

