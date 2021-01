Ya está aquí el ranking más esperado de los últimos siete días: el de los peor vestid@s de la semana. Porque sí, a pesar de la ayuda que suelen tener nuestras celebrities, ellas también se equivocan a la hora de escoger los looks con los que se pasean por medio mundo y hemos seleccionado las que más han patinado en sus últimos estilismos. Sino que se lo digan a C. Tangana que fue a una entrega de premios con un look sporty que dejó mucho que desear porque, aunque se lleve el estilo 'confy' igual tanto chandalismo es 'too much'.

Pero no ha sido el único que nos ha dejado sin palabras con su look: Neve Campbell, Cher o Selena Gomez tampoco han acertado con sus elecciones estilísticas. ¿Quieres verlos? Pues sigue leyendo y encontrarás otros modelitos imposibles.

Cher, Arlequin en jeans



Agencias

La cantante no suele brillar por su elegancia (ella es más de llamar la atención sea como sea), pero es una pena que se haya cargado la posibilidad de lograr un aprobado si no hubiera combinado esa chaqueta bicolor con esa gorra.

Lali Espósito para ponerse rojo

Gtres

¡Igualita que su personaje en la serie infantil ‘Floricienta’! El escote del cortísimo y ceñidísimo diseño de Ana Locking resulta poco elegante (por decirlo de manera fina). Quizá no era el vestido para la artista argentina...

Jesse Tyler corto, como el café

Agencias

Su personaje en ‘Modern family’ le echaría la charla si pudiera. Vale que el actor salió a por un café, pero ¿no tiene pantalones de su talla? ¡Baja ese bajo y no nos enseñes más esos tenis que no nos parece nada ‘modern’!

Neve Campbell oro parece, desastre es



Getty

¡Con lo mona que es la actriz y lo que nos gusta! ¿De dónde rescataría la falda? Si vas a ‘brillar’, hazlo al menos en una prenda de tu talla: esa falda sólo se ajusta a tu tripa y desde la cadera te queda ancha. ¿Y quién te maquilla?

Selena Gomez nos deja helados

Agencias

Helados de frío, como ella, nos quedamos al ver a la actriz. Lo del chándal durante la cuarentena y para estar en casa, vale, ¡pero ya! Y da igual si lo combinas con unas Ugg. ¿Y eso que lleva en el brazo es una manta?

C. Tangana chandalismo musical

Gtres

Esto de ir a unos premios como la entrega de Los40 Music Awards (se llevó el de Mejor Artista en la Categoría Latina) en chándal puede ser cómodo, qué duda cabe, pero no te pone precisamente en la lista de los mejor vestidos...

