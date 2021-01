Kiko Matamoros, que acaba de cumplir años, y Marta López se han marchado a pasar el año nuevo a Baleares para visitar a la familia

La pareja ha pasado la Nochevieja con la familia de él, y pasarán Reyes con la de ella

A pesar de que este año lo más ideal es quedarse en casa, hay quienes han preferido pasar estas fiestas rodeados de familia, y entre ellos algunos de nuestros famosos. Kiko Matamoros y su chica, Marta López, que no dudamos de que antes de viajar se hayan hecho su correspondiente PCR, han tenido, por su parte, unas navidades de lo más moviditas: a finales de año, Kiko celebró su cumpleaños con su familia, y la noche del 31 de diciembre volvió a reunirse con los suyos en una fiesta familiar como las que hacía mucho que no celebraba, así que después de tanto ver a los suyos, el Año Nuevo tocaba pasarlo con los familiares de Marta... ¡y menudas vacaciones se están pegando!

La familia de ella vive en Baleares, así que los tortolitos han aprovechado para hacer un buen tour: primero han pasado por Mallorca, donde se han alojado en una finca rural de ensueño, para después bajar a Ibiza y quedarse en un hotelito de lo más agradable. Unos alojamientos que, por cierto, se han encargado de promocionar bien, a juzgar por las numerosas menciones en sus redes sociales, así que estamos seguros de que les han hecho un muy buen precio...

Marta López Instagram Marta López Instagram

Kiko y Marta, además, han querido hacer allí una de las cosas que más les gusta: turismo gastronómico, así que se han recorrido varios de los mejores restaurantes de las islas, como Casa Jondal, y hasta han ido a uno que ya es mítico en el puerto de Ibiza, regentado por un famoso 'MasterChef': Roto, de Jorge Brazález. Desde luego, hay quien sabe organizarse bien a pesar de la pandemia. ¡Eso sí que es pasar unas buenas vacaciones!

Marta López Instagram Marta López Instagram

