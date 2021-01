¿Por qué dejó la televisión María Hernández?

La ex tronista muestra a sus seguidores los nuevos sueños para el 2021

María Hernández comienza 2021 con fuerza y muchos planes. La ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tiene muchos bombazos que contar a sus seguidores, por lo que ha cogido su cámara para grabar el primer capítulo del año en 'mtmad' y desvelar todos los proyectos que tiene en mente. Contenta, radiante, ilusionada...muchos adjetivos son los que definen ahora a la influencer. Y es que no es para menos, porque María estrena casa y a la vez planes laborales.

"Grande proyectos para este 2021", así los definía la televisiva y sus seguidores estarán ansiosos de conocer todos los detalles. El primer proyecto se trata, nada más y nada menos que de su nueva casa en Sevilla. María enseñaba cómo va la obra, y aunque está poco avanzada, se siente muy emocionada. "¿Qué os parece la nueva casa chicos?", les preguntaba a sus pequeños que se peleaban por quién entraba primero en el coche.

Pero aquí no queda todo. "La segunda cosa que os quería enseñar es el nuevo lanzamiento del elixir capilar". María lanza un producto propio y, a la vez, amplía su salón de belleza con un pequeño local en donde almacenará todos los productor. "No he podido enseñarlo porque he perdido las llaves".

"Ya que no os he podido enseñar, quiero contaros en que consiste este proyecto", comenzaba explicando María. "Tenía todos los productos metidos en la peluquería y se me ha quedado pequeño". Ahora ha cogido un local pequeñito para organizar allí todo y dejar su espacio de trabajo más liberado.

María quiere conseguir por todos los medios su gran sueño: su propia línea para el cabello. Aunque todo va lento, ¡las cosas de palacio van despacio!, ella admite que está muy ilusionada y que no puede empezar su año de mejor manera.





