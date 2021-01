La presentadora Nuria Marín ha enseñado su ropa interior customizada ante millones de espectadores.

De polémica en polémica: Nuria Marín fue el blanco de las críticas de Pelayo Días hace unas semanas.

Mediaset no para de sumar polémicas a sus emisiones, y la última la ha protagonizado ni más ni menos que la presentadora Nuria Marín. La catalana está siendo la encargada estos días de presentar 'Socialité' por las vacaciones navideñas de María Patiño, y ahora ha estado a punto de adelantarla por la izquierda con uno de los primeros momentazos del 2021 en televisión: ¡enseñando las bragas! Eso sí, todo tiene una explicación: este fin de semana, el programa se hizo eco de la venta de 'merchandising' no oficial de la tonadillera por parte de una fan canaria (como mascarillas o ropa interior, entre otras cosas), algo que habría enfadado bastante a Isabel, pero como en Telecinco son muy de dar la campanada, Nuria prometió ponérselas y enseñárselas si alguien se las conseguía... ¡y dicho y hecho!

Al día siguiente, Nuria anunció que tenía algo importante que enseñar en el programa, y ni corta ni perezosa, cumpliendo su palabra, se levantó la falda... y allí estaba: la cara de la Pantoja en todo su esplendor dando los buenos días desde los bajos de la presentadora a millones de espectadores. "Yo tengo una carrera, quiero que lo sepa la gente, pero esto tengo que mostrarlo", apuntó entre divertida y nerviosa. Desde luego, si a Nuria le quedaba algo de vergüenza, ¡ya se le ha agotado!

Mediaset

Desde el programa defendieron que no entendían el enfado de la Panto por que una fan realizara estas prendas customizadas: "Es una manera muy bonita y muy íntima de estar cerca de los fans", dijo Nuria con sorna, pero claro: cuando las mascarillas se venden a 10 euros, o los calendarios a 30, e Isabel no está percibiendo ni un céntimo a pesar de tener su cara impresa en todo ello... se puede entender. De momento, parece que la tonadillera ha pedido que se expulse a esta fan de los clubes de fans, y ya veremos si emprende acciones legales, que podrían incluso conllevar pena de cárcel...

