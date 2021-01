Jesé se ha quedado sin trabajo tras su expulsión del equipo Paris Saint-Germain

El futbolista ya había sacado varios temas, pero ha vuelto con fuerza tras retomar también su relación con Aurah Ruiz

El final de 2020 y el comienzo de 2021 está suponiendo para Jesé Rodríguez una vuelta a los orígenes: ha retomado su relación con Aurah Ruiz, que dejó poco después de que naciera su hijo en común -Nyan- en 2017, y ahora el futbolista ha retomado un proyecto profesional que tenía bastante olvidado después de su despido fulminante del Paris Saint-Germain el pasado diciembre, equipo para el que jugaba: la música. El canario ya tiene publicadas varias canciones, algunas con grandes de la música latina como Henry Mendez, con nombres como 'La mano arriba', 'La prueba', 'La esquinita' o 'Yo sabía' bajo el pseudónimo de Jey M, y ahora ha vuelto por sorpresa, y sin que nadie se lo pidiera, con 'Tu favorito'.

La letra, desde luego, no tiene desperdicio: simple pero con garra, Jey (o Jesé) canta a una 'mami' a la que echaba de menos, y ella también a él, porque decía que era "su favorito"... aunque tampoco es que a él le haga especial ilusión a juzgar por versos como "si no quieres pues no vuelvas, después no te arrepientas, que a mí me va bien". Vamos, que podría cantársela a cualquiera... o a Aurah Ruiz. ¿Será esta una advertencia para ella? Aquí tienes el 'lyric video' para que opines por ti mism@...

Eso sí, la canción tiene también frases muy románticas como "yo te necesito como el aire. Bebé, como tú no he visto a nadie", aunque tampoco faltan las faltas de ortografía entre comas, palabras mal escritas o marcas como 'Dolce Gabana', que realmente se escribe "Dolce&Gabbana". ¡Si es que este chico no sabe ni en qué marcas se gasta el dinero...! Desde luego, no sabemos cómo le irá en la música, aunque en los primeros 5 días apenas lleva 80.000 reproducciones en YouTube, aunque según él mismo ha publicado en Instagram, está en el número 34 de tendencias de YouTube.

Una relación con altos y bajos

El noviazgo de Jesé y Aurah no ha sido lo que se dice tranquilo: vivieron en una nube hasta que ella dio a luz a su hijo en común en verano de 2017: aunque al principio él parecía súper entregado a los problemas con los que nació el bebé, poco a poco se fue alejando de Aurah y el niño hasta estar prácticamente apartado de esa familia. Desde la ruptura, a él le ha dado tiempo a ser padre hasta en dos ocasiones más y a vivir enfrentamientos judiciales con Aurah en varias ocasiones, pero con todas sus chicas ha repetido el mismo patrón: noviazgo, embarazo, ruptura. A ver cómo sale esta segunda oportunidad con la canaria...

