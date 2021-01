Rodri Fuertes se prepara para la soltería: los retoques que se ha hecho tras romper con Adara

Tras días de rumores, Adara confirmaba su ruptura con Rodri. ¿Será definitiva?

El ex gran hermano se ha sometido a varios tratamientos estéticos para ponerse guapo

Nuevo año, nuevo yo. Eso es lo que ha debido de pensar Rodri Fuertes, que le ha dado una vuelta de 180º a su vida en los primeros días del año: ha roto con su novia, Adara molinero, ha cumplido años (31 el 2 de enero) y ahora, para quitarse las penas, ha hecho un planazo de esos que nos gustan tantos: ir a una clínica estética a hacerse tratamientos, retoquitos y, en definitiva, que nos mimen un poco. El ex gran hermano está aprovechando su nueva soltería para ponerse guapo, y es que no hay tiempo que perder: dicen que para reponerse de una ruptura hace falta la mitad del tiempo que duró la relación... pero parece que la capacidad de resiliencia de Rodri es más que potente, porque a él la pena le ha durado apenas unas horas...

Rodri se ha sometido a una limpieza facial, un tratamiento con células madre en la cara para regenerar la piel (y así prevenir y ralentizar el envejecimiento cutáneo) y un tratamiento en el pelo para estimular su crecimiento, y es que si hay dos cosas que le preocupan a Rodri son las arruguitas y que se le caiga el pelo.

Rodri Fuertes Instagram Rodri Fuertes Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El ahora ex de Adara es un fanático de los retoques estéticos, y no se ha escondido nunca: las arrugas de expresión no le gustan nada, y él las tiene muy marcadas en la zona de la frente, por lo que se inyecta de vez en cuando ácido hialurónico para rellenarlas. También ha confesado utilizar un rodillo facial para suavizarlas y prevenirlas, mientras que en el pelo también se ha hecho varios tratamientos para evitar la caída, hidratar y sanear el cuero cabelludo. Vamos, que Rodri ya es guapo de por sí... pero con la ayudita de un doctor estético ¡mejor que mejor!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io