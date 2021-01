Mayka ya desmintió su relación con Courtois, pero ha añadido nuevos detalles sobre los rumores

La ex 'tentación' tampoco ha desaprovechado la oportunidad de hablar sobre su supuesta relación con Gonzalo Montoya y también de Tony Spina

Saltar a la fama con un programa como 'La isla de las tentaciones' es un arma de doble filo, porque o te sale muy bien y te conviertes en la influencer del momento... o te sale fatal y lo menos que te llaman es 'buscafamas' o 'cazafamosos'. A esto último se ha tenido que enfrentar Mayka Rivera, que, harta de que le atribuyan novios y calificativos de dudosa reputación, ha salido al paso para desmentir rumores y, sobre todo, callar muchas bocas, como la supuesta relación que le han atribuido con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

"Estoy impactada. Se me relaciona con un jugador de fútbol, dicen que tengo una relación con él. En qué cabeza cabe esto. Lo flipo, me hace hasta risa. No tengo ninguna relación con él, no me he liado con él, no tengo nada con él. Yo tengo que conocer a la persona, no empiezo una relación así como así. Es mentira. No entiendo nada", ha empezado diciendo en su último vídeo para MTMad, y ha añadido muy seria: "Son acusaciones muy graves que pueden hacer daño a muchas personas, pueden perjudicar mucho a personas que no tienen nada que ver en esto también por la otra parte".

Mediaset

Harta de injurias

Las redes sociales son caldo de cultivo para los "valientes" que se esconden tras un perfil privado o sin fotos y que se dedican a insultar, y a ella la han llamado de todo. Tanto, que ya se ha hartado de que la llamen 'buscafamas' ("Si quisiera fama me veríais sentada en un plató de televisión, que ya me lo han ofrecido") o 'cazafamosos', quizá el calificativo que más le molesta: "Puedo hacer lo que me dé la gana, no tengo que dar explicaciones a nadie. No oculto a mis parejas, y si estuviese con él no me importaría decirlo. Estoy soltera y puedo liarme con quien quiera, pero lo diría. No estoy en buen momento porque son demasiadas acusaciones en mi contra".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Está con Gonzalo Montoya?



En las últimas semanas también se ha dicho que Mayka podría estar viéndose con el también ex concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', y sus últimas palabras iban dirigidas a desmentir ese rumor, ya que Gonzalo es, según ella, sólo un amigo: "Tengo amigos y me da igual el género, pero si me paseo con un chico ¿ya tengo que estar con él? Me lo tomo a risa, porque si no me hundo, pero cosas me hacen daño", ha apuntado muy seria antes de añadir: "Me vais a ver con Gonzalo, porque me cae bien, porque me hace reír, pero si yo quisiera tener algo con él, lo voy a decir, no os preocupéis. De hecho, no es que lo vaya a decir, es que no lo voy a ocultar".

Mediaset

¿Cómo está con Tony Spina?

Su realción con Tony fue breve pero intensa, pero en su reciente ruptura ni siquiera se habían visto: lo dejaron por teléfono después de que él saliera de 'La casa fuerte', así que, cuando se vieron en un bar de copas hace unos días, ha aclarado que hablaron, dejaron claro que ambos se habían desencantado con la relación... y ahora tienen un trato cordial. Así que nada, ¡a otra cosa, mariposa!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io