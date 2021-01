Dulce comienza el año atreviéndose a enseñar su día a día. Y es que, la que fuera niñera de Isa Pantoja se ha adentrado al mundo de las redes sociales y se ha hecho un perfil en Instagram. Desde que era una niña, Dulce ha estado junto a la hija de Isabel Pantoja, en sus momentos buenos y más delicados. También se mantiene cerca del hijo de esta y Alberto Isla, y a la vez de la nueva pareja de Isa: Asraf Beno, con quien tiene una magnifica relación.

Tan bien se llevan Asraf y Dulce que, para su inicio y arrancar bien en sus redes sociales, el televisivo ha querido mostrar en su perfil todo el ánimo para este nueva aventura. Creemos, que tal y como están las cosas en la familia Pantoja, el gesto que ha tenido el modelo será algo que no le va a hacer mucha gracia a la tonadillera. "Tengo que deciros que Dulce Mari se ha hecho Instagram y está buscando novio", comentaba Asraf en un storie.

Instagram

Es toda una experta en esto de las redes sociales, y aunque tiene poco contenido, se maneja divinamente y va contando su día a día a los casi 2,000 seguidores. Número que irán subiendo en cuanto Dulce se haga con la aplicación.

Instagram

Asraf e Isa están orgullosos de 'la nanny', y es que no es para menos, porque Dulce siempre apoya las decisiones de la pareja. La última noticia importante de la pareja es su inminente boda. El pasado 17 de octubre, los jóvenes se comprometía y ahora no dejan de compartir detalles sobre la boda. En su momento, Dulce fue preguntada por ello, y aunque no ha querido pronunciarse al respecto, seguro que está feliz por el acontecimiento.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io