Si hay una pareja bien avenida de las surgidas en 'MYHYV', esa es la formada por Susana Megan y Manu Lombardo. Los tortolitos llevan casi 7 años juntos, y su amor está lejos de agotarse. Al menos, por lo que hemos podido comprobar en el último vídeo para MTMad de los ex viceversos, donde han hecho las confesiones que nunca antes habían realizado delante de una cámara, como hablando de sus sueños, sus miedos, sus cuentas bancarias ¡y hasta ponerse romanticones de verdad!

La pareja ha contestado a las preguntas de sus seguidores sin dejarse nada en el tintero, como la presión a la que a veces les someten sus fans, pero eso a ellos no es algo que les quite el sueño: "Si fuera por los fans, estaríamos casados, tendríamos 8 hijos, otros 3 perros… hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana", han dicho tajantes, y precisamente hablando de seguidores, hemos visto a Susana ponerse seria por una vez en el canal: "Una vez estuvimos a punto de ir a la policía a denunciar, porque había una cuenta por ahí que tela… le mandaban privados a Manu diciéndole ‘qué guapa va Susana hoy’ o ‘qué bien le sientan esos pantalones a tu novia’… Podía estar en Alcoy o en Madrid, que siempre se enteraba hasta de cómo iba vestida". ¡Qué miedo!

Las cuentas claras

Algo en lo que lso seguidores han hecho hincapié es en saber cómo hacen con el dinero: ¿tienen cuentas separadas? ¿quién aporta más en casa? "Cada uno tiene su cuenta. Tenemos una cuenta en común para gastos de casa", ha aclarado Manu, y Susana ha añadido: "A mí eso de las cuentas comunes me parece una tontería. Cada uno aporta lo que necesite el otro y ya está".

Precisamente el hecho de tener cuentas separadas les permite llevar sus cuentas con más claridad, y permitirse caprichos como los retoques estéticos a los que se somete Susana, que no son baratos: "Sólo me he hecho los labios, las cejas y las ojeras, aunque éste fue un desastre. Lo más caro, lo de los labios, unos 400 euros, pero depende de la clínica… aunque también os digo que por menos de 300 euros no me pondría nada, porque a saber lo que te están poniendo", ha asegurado.

Los fans también han querido saber la opinión sincera de Manu sobre los retoques de Susana, y si le ha parecido en algún momento que se estaba pasando... y la respuesta ha sido ¡afirmativa! "Bueno, alguna vez, como lo de las ojeras, que le dije que no le hacía falta hacérselas porque no tenía ojeras. Ojeras tenemos todos cuando nos levantamos o estamos cansados. Y los labios… siempre le he dicho que mientras se haga algo que le quede natural, me parece bien. Se los ha hecho y me gustan así", ha confesado sin cortarse.

Su momento más romántico

A veces parece que ser romántico con la pareja cuando han pasado tantos años cuesta un poco, pero ellos no tienen reparos en confesarse su amor y lanzarse piropos, y nos encanta verles así: ella tiene muchos planes de futuro: el canal, sacar su canción, superar algunos miedos como ir a la nieve o los aviones… y él se ha deshecho en halagos: "A veces no te lo tomas todo en serio, y tienes que creer más en ti, porque eres una máquina. Hay veces que me enseñas cosas y alucinas, pero yo le digo ‘si esto lo haces tú con la ‘nona’… eres una artista en todos los sentidos", ha apuntado él ante la mirada embobada de Susana. ¡Qué bonito!

