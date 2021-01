El nuevo proyecto de Adara que la aleja de la televisión. La ganadora de 'GH VIP 7' ha anunciado su nuevo proyecto profesional, y si eres su 'fan', vas a tener que ir ahorrando...

Todo apuntaba a que Rodri y Adara habían puesto fin a su relación.

Después de que todos diéramos por hecho que Rodri y Adara habían roto, ha llegado la ex gran hermana con un mensaje: "Quiero contar una cosa", comienza diciendo Adara con rostro algo triste en sus redes sociales y acompañándolo de un suspiro, "Rodri y yo nos queremos muchísimo pero las personas en momentos puntuales discuten, nosotros nos enfadamos el otro día y yo me calenté y por un impulso cogí y le dejé de seguir y borré todo... fue un enfado y ya está", ha confesado. "Creo que ya no voy a tener más impulsos, esto me ha hecho controlarme", y es que al parecer "todo está genial entre Rodri y yo, de maravilla".

Así que no solo no han roto, es que siguen juntos y muy bien... Ha aprovechado para mandar un mensaje a sus seguidores agradeciendo "los mensajes de preocupación y cariño" y es que al borrar todas sus fotos con Rodri y hasta dejarle de seguir en la red, todo apuntaba a que su relación había terminado y lo había hecho con malas vibras.

Ahora Adara ha recuperado sus imágenes junto a Rodrigo y, arrepentida, ha confesado que va a aprender de estos impulsos y que no volverá a ocurrir... ¡Por favor no nos deis estos sustazos, hombre!

Nos alegramos de que todo esté bien entre ellos y esperemos que este 2021 esté lleno de amor y menos enfados, sobre todo menos impulsos, que nos preocupamos, Adara. Ahora a disfrutar de este nuevo año juntos.

