La pareja lleva un año haciendo vida por separado, Kim Kardashian reside en los Ángeles y Kanye West en Wyoming.

Aunque han intentado todo para salvar su relación, Kim Kardashian y Kanye West preparan su divorcio.

La relación entre Kim Kardashian y Kanye West atraviesan su mayor crisis matrimonial de la historia. Parece que hay problemas en el paraíso. Aunque ambos parecían estar hechos el uno para el otro, y así lo han demostrado en más de una ocasión en público, parece que en privado las cosas no son tan idílicas como nos hacen ver. Kim Kardashian parece haber luchado hasta la saciedad para salvar su matrimonio, pero según fuentes cercanas a la revista People, Kim Kardashian podría estar preparando su divorcio con Kanye West. "Él sabe que para ella ha terminado. Ella ha tenido suficiente y ha comunicado al rapero que quiere algo de espacio para averiguar su futuro", son las palabras con las que la fuente de People confirma que ambos han decidido poner fin a esta relación.

Este fuente señala también que Kanye está preparando los papeles del divorcio pues sabe que no hay vuelta atrás en su matrimonio. "Está bien. Está triste, pero bien. Sabe que sucederá lo inevitable, y sabe que llegará pronto", agrega esta fuente.

Kim Kardashian ha contratado a la abogada especializada en divorcios Laura Wasser y todo parece indicar que el anuncio de su divorcio es inminente. "Kim y Kanye están recibiendo asesoramiento y están viendo opciones", ha dicho una fuente cercana a la pareja a la revista antes citada. Y es que a pesar de que la pareja lleva "mucho tiempo trabajando en su matrimonio" no hay vuelta atrás en la decisión de la socialité.

Tras un mediático noviazgo, la estrella del reality de 'Keeping Up with the Kardashians' y el rapero se casaban en 2014. Fruto de su amor nacían los cuatro hijos que tiene la pareja: North, de siete años, Saint, de cinco, Chicago, de dos, y el pequeño Psalm, de 18 meses.

