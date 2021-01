¿Qué piensa Omar Montes sobre la inminente boda entre su ex Isa P y Asraf?

Al cantante le ha cambiado la vida y es por alguien.

A Omar Montes le han ocupado su corazoncito. Muchos rumoreaban sobre la nueva ilusión del cantante pero hasta hace bien poquito no se ha sabido lo que está pasando como novedad por la vida del de Vallecas. ¿Qué es lo que hace que el ex de Isa P esté más centrado que nunca? Pues nada más y nada menos que una gran colaboración musical con dos pedazos de artistas: Beatriz Luengo y Yotuel.

Así es, los cantantes han querido participar de este trío musical que dará mucho que hablar, ¡eso sin duda! Aunque seguro que el éxito está asegurado, muchos eran los que no podían imaginar que Beatriz y Omar trabajasen juntos. La cantantes es una auténtica defensora del feminismo, y las canciones de Omar, como todo el regueton, son 'algo salvajes'. Pero eso no ha impedido que formen este magnifico trío y es una manera de demostrar su aportación a la igualdad, "hackeando" el mensaje machista y evolucionando en el movimiento.

El hit lleva por título 'Rebelde', se estrena el 8 de enero en plataformas, y su videoclip ya promete ser de lo más elaborado. Ha sido rodado entre el País Vasco y Burgos, y es de lo más espectacular. Los artistas subían ansiosos a sus redes el gran acontecimiento.

Si juntamos el desparpajo de Omar Montes, la letras y performer de Luengo y el talento de Yotuel, es éxito asegurado. Alguna que otra pista han dejado los artistas por Instagram, pero demasiado poco. Aunque nos dejen con ganas de saber más, eso es que va a ser todo un PELOTAZO. Hasta la abuelita de Omar ha querido compartir storie con su nieto orgullosa del nuevo trabajo.



Las discotecas, clubs y bares no están al 100% por culpa de esta horrible pandemia y fastidia que los artistas saquen temas nuevos y no poder bailarlos hasta el amanecer, pero no quita que lo podamos disfrutar en casa y saltar hasta que no sintamos los pies. ¡Enhorabuena chicos!

