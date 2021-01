Maite Galdeano es la inquilina de la casa 'Sola/Solo'.

¿Qué opina la 'elegida de Dios' sobre Jorge Javier Vázquez? ¡Te lo contamos!

Las navidades para Maite Galdeano han sido de lo más intensas. La autora de la 'papela del camión' ha pasado todas las fiestas en la casa de 'Sola/Solo' y esto le ha dado mucho que pensar y analizar con respecto a su vida. A Maite le proponían para despedir el 2020, que se convirtiera por un día en presentadora para la gala de los premios 'Sola/ Solo' y allí ha tenido para todos, incluso para Jorge Javier Vázquez.

La maestra de ceremonias ha tenido muy buenas palabras al que considera un buen amigo y profesional del medio. "Jorge Javier Vázquez, el mejor presentador del mundo como digo yo. Jorge, cariño, te mando muchos besitos y a ver si también vienes a visitarme a mí, pero bueno ya sé que siempre estás muy liado y ya nos veremos cuando salga", comentaba la peculiar televisiva.

Gtres

¿Y qué es lo que más le gusta a Maite de Jorge Javier? pues como le trata a ella y a todos los invitados al programa. "Donde va Jorge siempre se está súper bien, alegra donde esté, hace que la persona se lo pase maravillosamente bien. Es todo risa. Es encantador. Tiene cada salida que te tronchas. Me encanta Jorge, ya lo sabéis".

Telecinco

Pero han habido más premios y bonitas palabras para otros personajes de 'Mediaset'. La elegida de Dios ha seleccionado los mejores vídeos de la edición en dónde se encontraban Gianmarco Onestini, Lara Álvarez y el Maestro Joao. La presentadora visitaba al italiano, mientras que el Maestro recibía la compañía de Jorge Javier. Finalmente, el premio a 'Mejor visita VIP' era para Gianmarco y Lara: "Los dos me han encantado y están muy a la par, era muy complicado. Felicidades a Gianmarco". ¡Es una excelente presentadora la de Pamplona!





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io