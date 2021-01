Aurah Ruiz ha sufrido un problemón el día de Reyes que no le ha permitido disfrutar del día

La ex gran hermana ha empezado el año enamorada de nuevo ¡de Jesé Rodríguez!

Hay días que es mejor no levantarse de la cama, y si no que se lo digan a la ex concursante de 'GH VIP' y 'La casa fuerte' Aurah Ruiz, y es que la canaria ha pasado un día de Reyes ¡de perros! Todo ha empezado tras salir a comer a un restaurante en este día tan señalado, pero poco se imaginaba cómo iba a terminar: vomitando, sufriendo molestias gastrointestinales y con un cansancio que apenas la ha permitido hacer nada más que ir de la cama al baño. Ella misma compartía en sus historias de Instagram cómo lo estaba pasando... y la verdad es que nada bien a juzgar por su cara: tan mal debía de encontrarse que ni quitarse el maquillaje del día quiso. ¡Directa a la cama!

"Mi día de Reyes acabó entre vómitos y cagadas. Literal. Intoxicación máxima. No vuelvo a comer fuera de casa", escribía acompañando una foto en la que se la veía a punto de echarse a dormir.

Aurah Ruiz Instagram

Lo que no sabemos es si su recién recuperado churri, el deportista y cantante Jesé Rodríguez, la estaría cuidando como se merece: tan sólo unas horas antes, Aurah compartía en su Instagram los regalos de Reyes que habían intercambiado y sus planes, aunque en el mismo día 6, parece que Aurah se encontraba en casa de sus padres con su hijo, Nyan. Por lo pronto, mientras se escriben estas líneas, Aurah no ha compartido nada en sus redes sociales sobre su estado, aunque auguramos que no tardará en recuperarse, y es que en otras ocasiones ha demostrado tener una salud de hierro.

