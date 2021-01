Kiko Matamoros estalla contra Tony Spina

El colaborador le pide un "gran favor" al ex concursante de 'La casa fuerte'

Kiko Matamoros se ha sorprendido al descubrir que se iba a encontrar con su primera "espina" del año. El colaborador no daba crédito al ver que Tony Spina ha reaparecido en 'Sálvame' para defender a Makoke. Una decisión que no ha sentado nada bien al padre de Diego. "¿Qué tal te va con Mayka?", le ha preguntado nada más verle mostrando su desagrado. Por su parte, el ex concursante de 'La casa fuerte' ha recalcado que ha acudido al plató para defender a la colaboradora de 'Viva la vida' y contar "la verdad". "Creo que aquí tienes a demasiado palmeros y nadie te dice las cosas como son", le ha indicado.

"¿Por qué me habéis hecho esto?", ha preguntado el colaborador a sus compañeros y al director, completamente indignado al ver a Tony Spina allí. Aunque, finalmente, ha decidido aprovechar la ocasión para pedirle un favor. "Dile por favor que me deje en paz, no solo no la nombro es que ni me acuerdo de su existencia".

Telecinco

Tony Spina ha confesado que Makoke siempre ha querido que "Anita y Kiko se lleven bien" y ha reconocido que, a pesar de su ruptura, él sigue pensando que la colaboradora es una gran persona. Unas palabras que han hecho estallar a Kiko Matamoros. "No entiendo que ella y tú habléis de mi hija cuando ella ha dicho que no quiere ser un personaje público y que no quiere que se le nombre".

El colaborador le ha recalcado a Tony que le tiene que agradecer que esté allí. "Al final voy a dar de comer a todo Dios", ha explicado visiblemente molesto. Eso sí, después del tenso enfrentamiento ha terminado confesando que no tiene nada en contra de Tony y que, en el fondo, no le cae mal.

