Kiko Matamoros: "Estamos deseando tener un niño y queremos casarnos antes"

Kiko Matamoros y Marta López tienen planes de futuro. En el nuevo número de 'Qué Me Dices' que ya está en tu kiosco, te contamos que el colaborador de 'Sálvame' y la modelo, que empezaron a salir en abril de 2019, están tan seguros de su amor que ya piensan en boda ¡e incluso quieren tener un hijo juntos!

Kiko y Marta siempre han asegurado que la diferencia de edad no es un problema entre ellos, pero ambos reconocen que el paso del tiempo les agobia. El colaborador acaba de cumplir 64 años y la influencer, que tan sólo tiene 23, no puede evitar pensar en el futuro. "Ojalá pueda estar con él toda la vida, pero no va a ser así y me dan ganas de llorar", explicaba la influencer en su Instagram.

Gtres

Kiko, consciente de los desvelos de su novia, reconoció en 'La última cena' sus planes para 2021. "El día que yo no esté quiero que haya algo muy presente en su vida y que sea muy de los dos. Estamos deseando tener un niño y queremos casarnos antes. La verdad es que es una bonita posibilidad y vamos a ver si el tiempo nos concede ese deseo. Estoy muy enamorado de ella y si tengo esa suerte podré estar con Marta toda mi vida", explicó emocionado. De cumplirse el sueño de aumentar la familia, Kiko tendría su sexto hijo, mientras que para Marta sería el primero.

"Nos gustaría hacer una bonita boda", dice Kiko

Gtres

Los dos tienen claro cómo desean que sea su enlace. "Lo que no queremos es una boda restrictiva. Queremos contar con los amigos y la gente que nos quiere. Yo soy más de tirar por lo alto y Marta también. Nos gustaría hacer una bonita boda y que todo el mundo esté contento", explicó Matamoros.

Tras esta confesión, Kiko y Marta cogieron un avión para disfrutar de unos días en Ibiza. En la isla pitiusa viven la madre y la hermana de la influencer y Marta tenía muchas ganas de reencontrarse con la familia

En familia

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kiko y Marta recibieron al 2021 en compañía de Diego y Laura Matamoros, que estuvieron acompañados con sus respectivas parejas, Carla Barber y Benji Aparicio.

Su historia de amor

Romance inesperado

Agencias

Después de su ruptura con Cristina,La pareja se conoció en la discoteca donde trabajaba Matamoros, 'Oh My Club'.

Guerra con Ana

Gtres

La hija de Makoke nunca tragó a Marta. Kiko se puso entonces de parte de su novia. "A ver si Ana empieza a comportarse con madurez", dijo.

Aficiones comunes

Gtres

A pesar de la diferencia de edad entre ellos, Kiko y Marta comparten su pasión por el gimnasio y la buena mesa.

Su gran apoyo

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El pasado verano, su amor se puso a prueba. Kiko estuvo ingresado casi un mes en el hospital por una pancreatitis y Marta no se separó de su lado. Matamoros salió con catorce kilos menos.

Amor en la playa

Agencias

Nada más salir del hospital, la pareja se escapó al Caribe. Kiko todavía estaba muy tocado pero les sirvió para desconectar.

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io