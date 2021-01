Ay, ay, ay... ¡que cada vez tenemos la boda de Yoli Claramonte más cerca! Hace sólo un año, la ex gran hermana lloraba por las esquinas en su separación de Jonathan, y ahora su vida ha dado un giro de 180º, como del negro al blanco, y es que ha pasado de estar inmersa en una relación tóxica a tener nuevo novio, esperar una hija y hablar de boda en apenas unos meses. No hay duda de que el embarazo les ha pillado por sorpresa a ella y su chico, Jorge, pero esperan la llegada de Jimena (que así se llamará la pequeña) con mucha alegría... y ahora ¿qué? En su último vídeo de MTMad, ambos han declarado estar de acuerdo con ir pasito a pasito, y tras la llegada de su pequeña... ¡quieren pasar por el altar!

Jorge lo tiene claro: uno de sus propósitos para este 2021 es "afianzar la pareja y la familia", porque se avecinan muchos cambios (sobre todo para él, que es papá primerizo), y es muy importante la estabilidad. ¿Habrá boda? Ya os decimos que sí: antes o después, los tortolitos pasarán por el altar, porque ella también está deseando dar el 'sí, quiero'. Algo que a muchos les puede chocar, ya que Yoli reveló haber conocido a Jorge justo antes del confinamiento de 2020 ¡y ya está pensando en boda! Pero claro, es lo que tienen los flechazos... y aunque ella ha tenido que pasar por terapia para poder encauzar de nuevo su relación, parece que en este nuevo año todo está saliendo a pedir de boca.

Grandes expectativas para 2021

Si algo está definiendo al nuevo año es la ilusión que le estamos poniendo todos, y nuestros famosos no son menos. Yoli y su chico están deseando, por ejemplo, viajar: ya tienen pensado un viaje para ellos solos y otro con las niñas para que se lo pasen bien. También tener mucho trabajo y sacarlo todo adelante juntos y, sobre todo, y más importante, discutir menos y aprender a hablar más. ¿Lo cumplirán?

