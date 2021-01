Aurah Ruiz vuelve, contra todo pronóstico, al lado de Jesé Rodríguez

La ex gran hermana ha recuperado una vida de lujos tras pasarlas canutas para sacar a su hijo adelante

Dicen que rectificar es de sabios, y después de la guerra judicial que han vivido Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, parece que las aguas han vuelto a su cauce y el futbolista y la ex gran hermana están viviendo una bonita segunda oportunidad. Después de mucho poner a parir al padre de su hijo por, según ella, abandonarles a su suerte tras el nacimiento de éste, ahora se ve que Jesé se ha dado cuenta de que no se puede dejar a su suerte a un niño con tantos problemas de salud como Nyan, ni tampoco a una chica como Aurah, así que ahora han vuelto a salir... y con ello, Aurah ha recuperado la vida de lujos que tenía antes de su ruptura, porque pasó de tenerlo todo, a volver a ser una chica normal... y ahora ¡nada en la abundancia!

Hace unos días, la pareja nos sorprendió anunciando que él le había regalado un cochazo a ella de unos 250.000 euros: un Lamborghini Urus que desató la polémica con comentarios como "Ahora puedes aguantar mejor los cuernos", "Yo lo vendería por si le da por desaparecer y metes el dinero a buen recaudo" o "Muy bien, ¿le perdonas todo por un coche?"... pero es que la cosa no ha acabado ahí.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En su último capítulo de MTMad, Aurah ha dejado a todos ojipláticos al mostrarse subida en un jet privado tras un viaje con Jesé, pero lo mejor de todo es que lleva una sencilla chaqueta de Dior... de 2.600 euros. Todo ello después de que Jesé mostrara en Instagram el regalo de Reyes que le había hecho su chica: unas tazas de viaje de Versace completamente enjoyadas con cristales de Swarovski a 850 euros la pieza, y al haberle regalado una en blanco y otra en negro, la cuenta no es difícil de echar: 1700 euros sólo en dos tazas. Y esto ¿quién lo paga?

Versace Versace

Hace tan sólo unos meses, Aurah se quejaba de que el colegio de su hijo le costaba 2,500 euros al mes por tener que adaptarlo todo a él (incluida una profesora especial), y en innumerables ocasiones le hemos escuchado decir que el dinero que le pasaba Jesé no era suficiente para cubrirlo todo, máxime cuando ella vive principalmente de su canal de MTMad, alguna entrevista pagada, los realities que le salen y las pocas colaboraciones que le vemos hacer en redes sociales, aunque quizá la respuesta sea sencilla: esta nueva imagen de lujos la comparte desde su viaje a París el pasado mes de octubre junto a Jesé, donde comenzó a lucir zapatillas de Louis Vuitton de 850 euros, tacones de Christian Louboutin de 700, ropa de Fendi o bolsos de Chanel de más de 5.000 euros...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io