La influencer Dulceida ha revelado los retoques que se ha hecho y el que NUNCA se haría

Dulceida reveló recientemente TODOS sus secretos

Hacerse retoques estéticos está a la orden del día, y no sólo entre nuestros famosos. Quien más y quien menos se h apuesto labios, bótox, vitaminas, se ha operado el pecho o se ha quitado grasa de alguna zona. Eso por hablar de retoques más 'importantes', pero también los hay mínimos como el tan de moda microblading en las cejas o las extensiones de pestañas. Sentirnos guapos, al menos, es fundamental en los tiempos en los que vivimos para tratar de subir el ánimo, y la última que ha confesado que también le gusta pasar por las manos de un doctor estético es Dulceida, que ha revelado en Instagram el último retoquito que se ha hecho: ¡se ha puesto bótox!

Dulceida Instagram Dulceida Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A sus 31 años, la joven quiere empezar a prevenir la aparición de arrugas, y eso sólo se consigue con toxina botulínica y buenos tratamientos. De hecho, ella nunca ha escondido lo que se hace (como la eliminación de sus ojeras), y ahora ha contado que se ha puesto bótox en la frente... aunque también ha revelado lo que nunca se haría: los 'foxy eyes', una técnica con la que se almendran los ojos con la ayuda de hilos tensores: "Ya sabéis que yo lo digo. Creo que es un tema tabú, que no acabo de entender, o cuando alguien se hace retoques que se notan mucho más no lo dicen... pero bueno, creo que cada uno hace lo que quiere con su vida".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io