Nacida en León hace 27 años, con 1,80 de estatura y un cuerpo espectacular, Andrea Martínez es la encargada de representarnos en el certamen de Miss Universo, que se celebrará en Las Vegas. La joven, que se cuida la piel en el centro 'Todo en Belleza' de nuestra coach de belleza Cuca Miquel, es una excelente candidata pero seguro que, a su lado, habrá muchas chicas guapas también pero, ¿qué la diferencia de las demás?

1 Ejemplo de superación

"Sufrí bullying en Primaria por parte de mis ‘amigos’ y en el instituto por parte de profesores", ha confesado. Se ha propuesto con su lucha por esta corona de guapa alcanzar la fama necesaria para hablar en todas partes de un problema que quiere y exige que se ataje de una vez.

LM Gómez Pozo

La Miss viste una chaqueta de Andrea Venturoli, (c.p.v.); pantalones de Salsa Jeans, 79,95 €, y pendientes de Kilian Santana, 10,95 €.

2 Feminista

Muchos critican los concursos de belleza porque se considera que reducen a la mujer a un físico. Ella deja claro en qué quiere destacar: "Espero poder ser el ejemplo de muchas niñas como mujer transgresora, con fuerza y ganas de comerse el mundo". Defiende que ella y sus rivales en el concurso de Miss Universo son "mujeres fuertes, más allá de un cuerpo o una cara bonita. Somos empresarias, líderes. Apostamos por la inclusión social y luchamos por ello... Soy feminista. El feminismo es la igualdad. Lucho por ello".

LM Gómez Pozo

La modelo con un mono de Vertize Gala, 89,90 €; pendientes de Kilian Santana, 10,95 €, y zapatos de Asos, 36 €.

3 Lista y ambiciosa

Ha estudiado Administración y Dirección de Empresas y tiene su propia empresa: "Un e-commerce de cuadros y lienzos". Y eso que cuando era pequeña escuchó demasiado aquello de "no llegarás a nada”. Si querían hundirla, forjaron una ganadora: "Soy una mujer con los pies en la tierra, luchadora, creativa y con ganas de aprender". Y es ambiciosa: "A medida que tengo más entrevistas me doy cuenta de lo mucho que me está gustando el mundo de la comunicación. Me podría desenvolver bastante bien."

LM Gómez Pozo

Una bonita imagen de la Miss con un vestido azul de Andrea Venturoli, (c.p.v.).

4 Experiencia internacional

Pocas cosas enseñan tanto como viajar, y nuestra representante sabe moverse por el mundo: "He vivido en Milán, por trabajo en las oficinas de una multinacional de moda, y en Dubai porque una de mis agencias españolas de modelos me propuso para ese país y estuve dos meses en la agencia de FLC Dubai".

LM Gómez Pozo

Nuestra representante, que nos dice que no tiene novio, luce un vestido fucsia y pendientes de Kilian Santana, 120 € y 12,95 €; y zapatos de Asos, 36 €.

5 Centrada en ganar

Los planes, uno a uno, y tiene claro cuál el principal: "El primer objetivo es la corona universal... Quiero rendir homenaje a Amparo Muñoz devolviendo a España la corona de Miss Universo, que ella ganó en 1974". Y como fue jugadora de baloncesto, lo de competir lo tiene entrenado: "Soy muy competitiva... quiero ser la mejor versión de mí misma". Y por si alguien teme que un novio la distraiga, confiesa que está soltera...

LM Gómez Pozo

Andrea posa en el hotel de Los Lagos de Fañabe vestido de la diseñadora Andrea Venturoli, (c.p.v.).

Sus productos de belleza

Cedida

Aceite reparador capilar de Longwell, 14,50 €.

Reparación intensiva lifting capilar, de Longwell 11,90 €.

Labial líquido de Dermacol, 8,90 €.

Base de maquillaje Satin de Dermacol, 12 €.

Crema activadora de Longwell, 11,90 €.

Maquillaje y peluquería: Janira García y Allison Tregarthen para Dermacol y Longwell Spain. Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España. Agradecimientos: Hotel Los Lagos de Fañabé Beach Resort. www.lagosdefanabebeachresort.com

