Cristina Porta ha tenido un bonito detalle con Luca Onestini calificándole en una prueba con 16 bonitos adjetivos

Gianmarco Onestini, hermano de Luca, confiesa ¡que no se fía de Cristina!

La relación de Cristina Porta con Luca Onestini parece ir viento en popa a toda vela, y es que los tortolitos ya se han besado y hasta han tenido una tierna noche juntos en la casa de 'Secret Story'. Ninguno de los dos esconde ya que se gustan, y mucho, y aunque aún falta bastante para el final del programa y para ver cómo irá esa relación fuera del reality, de momento estamos todos 'in love' con estos dos. De hecho, tanta confianza tienen depositada el uno en el otro que ella hasta se ha saltado las reglas "un poquito" durante la última prueba semanal.

Se trataba de la prueba de los adjetivos, por la que cada concursante debía decir a otro 3 adjetivos, ya fuesen buenos o malos, y el elegido fue el italiano. Aunque algunos no psuieron ninguno y otros fueron bastante vagos, quien se pasó tres pueblos fue Cristina, que eligió hasta 16 (sí, DIECISÉIS) calificativos para definir al que ya parece ser el hombre de su vida: "Siento que tiene unos valores increíbles, que sus padres tienen que estar muy orgullosos de él, del hijo que tienen", ha reseñado tras sorprender a todos con su enorme lista.

La periodista, además, ha tenido unas palabras muy bonitas para Luca, que no podía evitar poner una sonrisa bobalicona: "Creo que he descubierto todos. Es una persona muy cercana y sobre todo está siendo muy trasparente, al menos conmigo", decía ella ilusionada.

Sus otros compañeros, también benévolos

Parece que Luca ha hecho buenas migas con prácticamente toda la casa (menos con Lucía Pariente, aunque ella ya fue eliminada), y eso se ha traducido en que muchos de sus compañeros le han tratado muy bien en la prueba: "educado", "fuerte", "afortunado" y "optimista" han sido los elegidos por Cynthia, mientras Julen añadía a los mismos "divertido". Los Gemeliers -Dani y Jesús- por su parte, escogían "competitivo", "atractivo" y "embaucador".

