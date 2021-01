La modelo ha querido arrancar el 2021 abriéndose en canal, literalmente, porque ha respondido a todas las preguntas de sus seguidores a través de su canal de Mtmad. Estela Grande, ex concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido sincerarse con sus 'fans' y no dejarse nada dentro. Ha confesado ser totalmente ella en sus redes sociales, al 100%, aunque aclara que no muestra todo sobre su vida: "La parte más personal no la conocéis".

Asegura que le afecta lo que digan sobre ella, sobre todo cuando son mentiras, y las últimas polémicas que han rodeado a la joven han conseguido hacerle mucho daño: "Me ha afectado mucho, he estado mal de verdad".

Lo que más miedo le da, según confiesa, es "estar sola": "Me da miedo el fracaso, decepcionar a la gente, que no me perdonen, que no me comprendan... fallar a los demás".

Y la pregunta más repetida ha sido sobre el amor, y ella ha sido muy clara al responder: "No estoy enamorada de nuevo, no tengo pareja, no", asegura. "No sé por qué esta obsesión, si tuviese pareja no tendría problema en decirlo, para qué mentir". Ha dejado claro que no tendría problema en decirlo si tuviera pareja, aunque aclara que hoy en día "no expondría tanto a mi pareja, pero contarlo sí".

Hasta se ha tatuado en la piel "new era" ya que asegura está en un nuevo momento de su vida, un "nuevo comienzo". Y lo hace soltera y parece que sin intenciones de enamorarse de nuevo.

Ha desvelado que ha "ocultado ciertas cosas públicamente", sobre todo en su paso por televisión: "Yo no quería polémicas y he preferido evitar ciertas cosas y no alimentar cosas que hicieran daño".

