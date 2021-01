Mayka sobre Tony Spina: "No estaba enamorada de él". La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido aclarar los motivos que han causado la ruptura con el ex de Makoke.

Hace unas semanas era Mayka quien daba explicaciones sobre su ruptura con Tony Spina: "He decidido dejarlo con Tony. Me quiero mostrar lo más sincera posible. Para mí es algo muy duro, me siento muy mal. No puedo fingir algo que no siento. Cuando entró en 'La Casa Fuerte' estaba muy ilusionada con él, muy contenta, le apoyé a muerte pero conforme ha transcurrido el programa me he dado cuenta de que todo se enfrió, llevábamos muy poquito tiempo juntos".

Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido saber la versión de Tony al respecto. A través del ya típico 'preguntas y respuestas' en sus redes sociales, ha dado la cara y ha explicado cómo se siente tras la ruptura. Cuando le han preguntado por su relación actual con Mayka ha sido muy claro: "Es nula".

Además, se ha mostrado algo duro con ella: "No es que Mayka me haya hecho un favor, es que me ha hecho un gran favor. La verdad es que yo en La Casa Fuerte también me enfrié mucho, quería hablar con ella pero...", confiesa. Y ha asegurado que "en este momento no es que sea feliz es que soy MUY feliz. Tengo a mi familia cerca, a mis amigos también muy cerca, estoy encantado".

