Leticia Sabater vende su casa por 850.000 euros

La ex concursante de 'LCF' se enfrenta a Rafa Mora tras las críticas recibidas

Leticia Sabater ha decidido acudir a 'Sábado Deluxe' para explicar todo lo que ha ocurrido en su casa. La ex concursante de 'La casa fuerte' se ha visto involucrada en una gran polémica después de que se celebrase en su vivienda una fiesta ilegal durante Nochevieja. Ahora, ella ha asistido al plató para reiterar que todo fue obra del inquilino al que le alquiló su casa y que ella no sabía nada de lo que estaba sucediendo. "Le he puesto una demanda por lo civil y otra por lo penal. Este señor tendrá que pagarme más de medio millón y veremos a ver si va a la cárcel", ha comenzado explicando visiblemente indignada.

La ex concursante de 'LCF' ha explicado que ella avisó en todo momento a las personas interesadas en su casa que no permitía que se realizasen fiestas. "Él me dijo que solo quería un sitio para pasar la noche con sus padres, su hermano y la novia de su hermano", ha indicado. Por este motivo, ella terminó accediendo a alquilarle su vivienda, dejándole claro que debía cuidar el inmueble.

Telecinco

Cuando Leticia Sabater regresó a su casa dos días después, tras ver que el inquilino no le contestaba, descubrió que había 10 personas en su interior y siete personas fuera. "Tengo más de 20.000 euros en desperfectos", ha reconocido. Para ella, esto ha sido un duro golpe y ha confesado que se ha convertido "en el peor año de su vida". Además, ha dejado claro que no es cierto que se haya llevado 6.000 euros por el alquiler de su casa. "La alquilo por 400 euros la noche y de eso yo me llevo 350. Me han destrozado la casa, he sido una víctima. Ya hay 40 identificados", ha aclarado.

La ex concursante ha terminado estallando contra Rafa Mora al ver que ponían en duda sus declaraciones y ha reconocido que ella no ha celebrado ninguna fiesta desde que murió su madre porque no encuentra ningún motivo. "Además tengo que recordar que mi hermana murió por coronavirus. ¿En qué cabeza cabe que voy a montar una fiesta sabiendo la situación que estamos viviendo?", ha estallado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io