La pareja de cantantes está esperando a su segundo hijo.

"Esta canción tiene algo importante. Es un homenaje a Bea", cuenta Yotuel sobre 'Rebeldes', nuevo single con su pareja y Omar Montes.

Nueva creación musical de la pareja polivalente de Beatriz Luego y Yotuel. Ambos cantantes han querido participar de este trío musical, que dará mucho que hablar, junto a Omar Montes. "El grito de amor", que así considera Yotuel esta nueva canción, llamada 'Rebeldes' no es más que un homenaje hacia su pareja. ¡Sí!, el cantante quiere dedicar esta canción a Beatriz por su valentía y perseverancia.

"Venimos de situaciones tóxicas...y viene esa persona que te da la vuelta a la vida por completo y le empiezas a encontrar el por qué seguir viviendo al lado de esa persona, y llenarte de felicidad", sin duda estas palabras van dirigidas a su mujer.

Y es que como dice el cantante, la canción le ha aportado mucho ya que "le recuerda a Bea". Yotuel y Beatriz llevan años siendo pareja sentimental y artística, pero siempre se están sorprendiendo: "La llama que mantiene el amor es la admiración". El cubano siente una autentica devoción por su mujer, tanto laboral como personalmente.

La pareja está en un momento muy dulce. Profesionalmente, con este nuevo single, lo están 'petando', pero también están pletróricos porque van a ser papás por segunda vez. La pareja, ya tiene un hijo mayor, D’Angelo, de cinco años y ahora amplían la bonita familia. "Estamos felices de anunciar que estamos esperarlo un bebé!! Que será una niña", comunicaban en sus redes sociales. En la entrevista, Yotuel ha demostrado que es el fan número uno de Beatriz y lo dice alto y claro: "Esta canción tiene algo muy importante, es un homenaje a Bea".

