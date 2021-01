María Hernández empieza el 2021 con una infinidad de proyectos.

¿Cuáles han sido las situaciones más vergonzosas de la ex tronista?

María Hernández se ha visto muy afectada por el temporal, y la borrasca Filomena le ha dejado, como a la mayoría de los madrileños, sin electricidad. Eso no le ha impedido grabar otro episodio para su canal de 'mtmad', por lo que ha cogido el móvil y ¡hala! a comentar cositas nuevas.

Después de que nos enseñaras los inicios de su nueva casa en Sevilla y el lanzamiento de sus productos, la que fuera tronista de 'MyHyV' se ha atrevido a recordar sus momentos más icónicos de 'Tierra trágame'. ¿Qué cosas tan incómodas le habrán pasado a María? Ella se ha abierto en canal, se ha sincerado con sus seguidores y ha contado sus momentos más vergonzosos.



"Sentido del ridículo tengo muy poco", empezaban comentando. María confiesa que pocas veces ha sentido "¡Qué vergüenza más grande!", pero eso no quita de que algún momento lo haya pasado realmente mal y no ha sabido dónde meterse. María recuerda una de su adolescencia: "Fue una de mis primeras veces en la cama. Yo tenía un noviete y experimentamos en la cama de mi hermana (...) al día siguiente me dice mi hermana: está la cama manchada", es ese momento María quiso morirse.

También, la protagonista de 'A mí manera' vivió un momento bastante incómodo en televisión. "El primer día nada más entrar en el plató, iba súper nerviosa. Había como un sin fin de escalones y creía que me iba a caer", comentaba María que, por suerte, llegó sin percance ninguno. Ahí no quedó la cosa, María comentó a producción que se había operado el pecho, y uno de los colaboradores se lo preguntaba en directo, cosa que la avergonzó mucho.

María también ha tenido un momento 'Tierra trágame' siendo madre. En su primer embarazo, María se presentó para dar a luz y se encontró una escena algo peculiar: "Me dijeron ahora llamamos a tu matrona y cuando entré en la habitación había como siete médicos". "Ábrete de piernas...y yo pensando: ¿y está gente?", en ese momento no lo pensó mucho, porque quería la epidural, pero luego si que se avergonzó de la situación.

